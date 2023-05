O crescimento econômico dos Estados Unidos está desacelerando devido às preocupações com o setor imobiliário comercial (CRE), teto da dívida e bancos regionais em andamento. Como resultado, depois de elevar as taxas de juros de quase zero para 5% este ano, vários funcionários do Fed que falaram recentemente têm se mostrado abertos a interromper os aumentos. Se isso acontecer, poderá ter implicações positivas para as ações e criptomoedas como a AltSignals (ASI).

Fed deve pausar aumentos de juros

Os EUA estão enfrentando um golpe triplo de eventos. No setor imobiliário, o ramo comercial enfrenta um de seus piores períodos já registrados. Os dados mostram que a proporção de espaços de escritórios vagos aumentou acentuadamente nos últimos meses.

Como resultado, a maioria dos CRE Reits, como SL Green, Boston Properties e Simon Property Group, viram seus preços de ações caírem recentemente. À medida que os vencimentos da dívida se aproximam, há uma probabilidade de que mais empresas imobiliárias comerciais saiam do mercado em breve.

Os EUA também estão vendo o número de falências aumentar à medida que a liquidez no setor bancário diminui e as pessoas transferem seus fundos para fundos do mercado monetário. Algumas das empresas mais proeminentes que pediram falência são Silicon Valley Bank, Vice Media e Bed Bath and Beyond, entre outras.

Enquanto isso, a questão do teto da dívida continua enquanto democratas e republicanos mantêm sua postura linha-dura. Os republicanos insistiram que concordarão em elevar o limite da dívida do país se o governo Biden se comprometer com cortes substanciais de gastos. As negociações entre os dois lados devem ser retomadas esta semana.

Portanto, à luz de tudo isso, vários funcionários do Fed apoiaram uma medida para interromper os aumentos das taxas em junho. Em um comunicado, Neel Kashkari, do Fed de Minneapolis, disse que estava considerando apoiar o aumento das taxas na próxima reunião. Ele disse :

“O custo de não reduzir a inflação para 2% é muito mais alto para a Main Street do que o custo de reduzi-la para 2%. Então eu prefiro errar em ser um pouco mais hawkish do que me arrepender e ter sido muito pacifista.”

Mais autoridades do Fed, como Raphael Bostic e Richard Clarida, também apoiaram a pausa nos aumentos das taxas. E Jay Powell, o presidente do Fed, disse que o banco provavelmente não subirá tanto quanto havia previsto.

Impacto na AltSignals

Uma mudança de sintonia do Federal Reserve terá um impacto positivo na AltSignals e em outras criptomoedas. Para começar, a AltSignals é uma empresa lucrativa que fornece sinais de negociação para milhares de pessoas em todo o mundo. A empresa está no mercado desde 2017.

Agora, a AltSignals está trabalhando para mudar seus negócios, adotando a inteligência artificial . O objetivo é adotar o conceito de IA, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (NLP) para processar essas informações.

Como parte dessa transição, os desenvolvedores estão realizando uma venda de tokens que já arrecadou mais de $765.000 em fundos. Isso representa 70,88% da meta de $1,08 milhão. Com cada token sendo vendido por $0,015, há chances de que essa fase da venda de tokens termine em breve.

Após a venda do token, os desenvolvedores lançarão o token em exchanges populares como Uniswap e MEXC onde as pessoas podem comprar e vender. A julgar pelo desempenho recente de novas criptomoedas como Pepe e Milady Meme Coin, há uma probabilidade de que o token ASI suba quando se tornar público.

Historicamente, criptomoedas como BTC e ETH tendem a se sair bem quando o Fed é um pouco dovish. Um bom exemplo disso é o que vimos durante a pandemia de Covid-19, quando os preços da maioria dos tokens e outros ativos dispararam. Como tal, com mais funcionários do Fed se tornando dovish, existe a possibilidade de que as criptomoedas subam. Ao contrário de moedas de meme como Pepe e Milady, AltSignals tem uma utilidade por trás, pois já é lucrativa e tem milhares de clientes, como você pode ver nesta página do Trustpilot.