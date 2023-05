O preço do Metacade recuou drasticamente de seu nível mais alto este ano. De acordo com o TradingView, o MCADE estava sendo negociado a $ 0,021, o que significa que caiu mais de 13% em relação ao seu nível mais alto este ano. Aqui estão algumas das principais razões para investir no MCADE hoje.

Acordo sobre o teto da dívida está se aproximando

Uma das principais razões pelas quais o Metacade recuou recentemente é a questão do teto da dívida nos Estados Unidos. Nos últimos dias, democratas e republicanos negociaram o teto da dívida. Durante essas conversas, os dois lados estiveram em desacordo, cada um com algumas condições difíceis.

Os democratas são a favor de um acordo de teto de dívida limpo, enquanto os republicanos têm várias pré-condições, incluindo o corte de gastos do governo. O prazo para essas negociações é 1º de junho, quando Janet Yellen disse que o governo dos EUA ficará sem dinheiro.

As consequências de não ter um acordo são terríveis, pois significaria que os EUA não cumpririam suas obrigações. Além disso, o país tem uma dívida de US$ 31 trilhões. Isso explica por que ações, commodities e criptomoedas recuaram recentemente.

Agora, há sinais de que os dois lados estão progredindo e os EUA não entrarão em default. Biden concordou com algumas das prioridades do Partido Republicano, como limitar os gastos aos níveis de 2022 e reduzir a burocracia no licenciamento de energia nos EUA.

Portanto, como os ativos caíram devido ao risco de inadimplência, há uma probabilidade de que eles se recuperem caso haja um acordo. Como tal, o Metacade pode saltar por causa dessas notícias macro. Da mesma forma, provavelmente aumentará se o Fed decidir encerrar ou pausar seus aumentos nas taxas de juros.

Principais catalisadores para o Metacade

A outra razão pela qual o preço do Metacade é um bom investimento é que ele tem vários catalisadores chegando nos próximos meses. Primeiro, de acordo com o whitepaper do Metacade, os desenvolvedores se comprometeram a entregar mais listagens de câmbio este ano. Eles já o listaram no MEXC, BitMart e Uniswap, como escrevemos aqui.

Devido à sua popularidade, o Metacade provavelmente será listado em outras exchanges como Coinbase, Binance, OKX e Huobi. Historicamente, os preços das criptomoedas tendem a subir quando há uma grande listagem de câmbio.

O outro catalisador é que os desenvolvedores fizeram parceria com uma marca conhecida para construir seu jogo, que será lançado este ano. Na maioria dos períodos, as criptomoedas tendem a se recuperar antes das principais notícias e eventos.

Correlação da criptomoeda

A outra razão pela qual o preço do MCADE provavelmente aumentará é por causa da correlação das criptomoedas. Uma rápida olhada no mercado de criptomoedas mostra que a maioria das moedas digitais também recuou recentemente. O Bitcoin caiu de US$ 31.000 para US$ 27.000. O mesmo acontece com outras criptomoedas como Solana e Cardano.

Essa queda se deve, principalmente, à questão do teto da dívida e aos riscos que ela representa para a economia. Agora, com o acordo no horizonte, há uma probabilidade de que a maioria das moedas digitais também se recupere. Se isso acontecer, o Metacade provavelmente será um beneficiário. Ainda assim, existem vários riscos para investir no Metacade. Por exemplo, existe o risco de o token ter um desempenho inferior durante o inverno, como acontece com a maioria das criptomoedas na maioria dos anos. Além disso, existe o risco de o jogo Metacade não ser um sucesso quando for lançado.