O preço do MCADE, o token nativo do Metacade, tem lutado abaixo do preço final de pré-venda na maior parte de maio, à medida que o projeto se prepara para a fase de desenvolvimento do jogo após a parceria anterior com o MetaStudio.

Até o momento, o MCADE estava sendo negociado a US$ 0,02127, alta de 1,11% nas últimas 24 horas. No entanto, embora o token tenha registrado alguns ganhos, ainda estava alguns centavos abaixo do preço final de pré-venda de US$ 0,022. No entanto, há perspectivas de que o token esteja pronto para ganhos significativos devido à popularidade dos projetos de metaverso e seus tokens nativos.

Plataforma Metaverse apoiada pelo governo chinês

Recentemente, a capital da província de Jiangsu, no leste da China, Nanjing, lançou a Plataforma de Inovação de Aplicativos e Tecnologia do Metaverso da China para promover o desenvolvimento e a pesquisa do metaverso em todo o país. A mudança está entre muitos outros desenvolvimentos do metaverso que acontecem ao redor do mundo, à medida que o espaço GameFi se move em direção ao metaverso.

A plataforma apoiada pelo estado chinês é liderada pela Universidade de Ciência e Tecnologia da Informação de Nanjing (NUIST) e consiste em membros fundadores de várias instituições acadêmicas e empresas relacionadas ao metaverso em toda a China continental.

Nanjing e outras cidades chinesas estão competindo para se tornarem centros de desenvolvimento do metaverso no país. A nova plataforma surge meses depois que a cidade de Nanjing revelou sua estratégia de metaverso destinada a criar uma indústria próspera com mais de US$ 19,13 bilhões (135 bilhões de yuans) em receitas anuais até o final de 2025.

Xangai, outra cidade chinesa, revelou recentemente sua coleção inicial de 20 casos de uso do metaverso, abrangendo diversas áreas, incluindo diagnósticos virtuais de saúde e recriações digitais dos marcos arquitetônicos históricos da cidade.

O que é o Metacade e como ele se saiu até agora?

O Metacade é um fliperama blockchain voltado para a comunidade que visa oferecer uma vasta coleção de jogos arcade “play-to-earn” (P2E) em uma única plataforma de metaverso. Também tem como objetivo oferecer aos jogadores amplas oportunidades de ganhar recompensas em criptomoedas em algumas das experiências de jogos em blockchain mais viciantes.

De acordo com a equipe do Metacade, a plataforma quer se tornar um hub central para a comunidade Web3 que oferece várias mecânicas de ganhos exclusivas além dos jogos, projetadas para beneficiar jogadores, investidores e empreendedores com o token MCADE sendo o coração do ecossistema.

Uma das mecânicas de ganhos propostas na Metacade é o Create2Earn, que visa recompensar os criadores de conteúdo com tokens MCADE por fornecer valor à plataforma, incluindo postar análises de jogos, compartilhar informações atualizadas sobre jogos em blockchain e interagir com as postagens de outros usuários no hub da comunidade.

Em 17 de abril, o CEO da Metacade, Russell Bennett, organizou o primeiro Metacade AMA, que foi seguido por vários outros AMAs com o mais recente realizado há sete dias, dando uma visão dos planos do Metacade para o futuro próximo.

Até agora, o Metacade é amplamente considerado um dos mais emocionantes investimentos em criptomoedas no crescente setor GameFi. A pré-venda do Metacade arrecadou $ 16,35 milhões em oito etapas.

Desde a conclusão da pré-venda, o MCADE foi lançado em várias exchanges de criptomoedas populares, incluindo Uniswap, BitMart e MEXC Global. Como resultado, a moeda mais que dobrou de valor para um recorde histórico de $ 0,04569 em 03 de maio de 2023.

O projeto Metacade está em fase de desenvolvimento de jogos e já firmou sua primeira parceria com a MetaStudio, empresa inovadora de desenvolvimento de metaversos. A parceria com a MetaStudio é um ponto de virada e tem como objetivo produzir jogos móveis novos e empolgantes no arcade do Metacade.

Espera-se que a MetaStudio, que anunciou recentemente uma parceria com a Immutable para aprimorar a indústria de jogos Metaverse, traga uma riqueza de experiência e conhecimento, tendo trabalhado em vários projetos de jogos e franquias populares de animação, como How to Train Your Dragon, Kung Fu Panda e Shrek.

O MCADE voltará acima de $ 0,045?

Embora os investidores possam estar céticos sobre o MCADE fazer grandes movimentos de preços, visto que ele tem lutado durante a maior parte de maio, espera-se que os próximos AMAs de Russell Bennett estimulem a empolgação entre a comunidade cripto.

Os AMAs lançarão mais luz sobre as perspectivas do projeto, o que oferecerá aos investidores uma visão clara do que esperar da plataforma Metacade e seu token nativo.

Além dos AMAs, o token MCADE tem ampla utilidade na plataforma Metacade, que deve ser um grande catalisador de alta para beneficiar a ação de preço de curto prazo que possivelmente verá o token MCADE acima de US$ 0,045 até o final do mês.