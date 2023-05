A HP se junta à corrida da IA enquanto a receita cai para uma baixa de vários anos

This article has been translated from English with the help of AI tools

A HP Inc ( NYSE: HPQ ) perdeu cerca de 5,0% em horário estendido na terça-feira, após relatar a menor receita trimestral desde o início da pandemia de COVID.

Ações da HP caem com lentidão do PC

Grande parte da fraqueza no trimestre recentemente concluído estava relacionada ao seu negócio de PCs, que viu as vendas caírem mais do que o esperado, 29%.

Em entrevista à Barron’s, porém, o CEO Enrique Lores disse que a empresa teve um bom desempenho em termos de redução do excesso de estoque do canal.

Estamos cumprindo o que dissemos. Deixamos claro que nos concentraríamos em coisas que podemos controlar – e investir no negócio para impulsionar a inovação e o crescimento de longo prazo.

Em novembro passado, a multinacional disse que cortará entre 4.000 e 6.000 empregos em três anos. As ações da HP ainda acumulam alta de 10% no ano.

HP Inc lançará um PC focado em IA

No lado positivo, a HP confirmou hoje que capitalizará o rápido crescimento no mercado de inteligência artificial.

A empresa com sede na Califórnia está construindo uma nova arquitetura de PC que não dependerá da computação em nuvem para cargas de trabalho de IA. Executá-los localmente, acrescentou, melhorará a segurança e reduzirá a latência. O CEO Lores acrescentou:

Se você é uma pequena empresa, desejará usar inteligência artificial para alavancar dados privados.

A HP espera que o primeiro lote desses computadores pessoais com foco em IA seja lançado em 2024. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “manter” as ações da HP.

Números notáveis no relatório de ganhos do segundo trimestre da HP

Ganhou US$ 1,1 bilhão contra US$ 1,0 bilhão do ano anterior

O lucro por ação também subiu de 94 centavos para US$ 1,07

EPS ajustado impresso a 80 centavos de acordo com o comunicado de imprensa

A receita caiu 21,7% ano a ano, para US$ 12,9 bilhões

O consenso foi de 76 centavos de dólar por ação sobre receita de US$ 13,1 bilhões

A margem operacional ajustada diminuiu 10 bps para 8,7%

Em abril, foi relatado que o lendário investidor Warren Buffett comprou 121 milhões de ações da HP ( fonte ).

HP Inc espera que o mercado melhore no segundo semestre

Outra boa notícia para os investidores veio na forma de confiança da administração no mercado de PCs, que, segundo eles, vai melhorar na segunda metade de 2023.

Para o ano inteiro, a HP agora prevê até US$ 3,50 de lucro por ação ajustado, incluindo US$ 0,81 a US$ 0,91 que espera ganhar no trimestre atual. Os analistas estavam em 85 centavos de lucro por ação (ajustado) para o terceiro trimestre.

A empresa multinacional de tecnologia continua vendo seu fluxo de caixa livre cair entre US$ 3,0 bilhões e US$ 3,5 bilhões este ano. No comunicado de imprensa de resultados, o CEO Enrique Lores disse:

Estamos bem posicionados para vencer em nossos mercados e impulsionar o crescimento sustentável de longo prazo à medida que avançamos continuamente em relação ao nosso plano Future Ready.