A mudança na matemática da moeda de reserva do RMB: um mergulho profundo

No início da década de 2010, o RMB foi proclamado prestes a se tornar um dos principais rivais do dólar dos Estados Unidos.

Apesar dos esforços das autoridades e do posicionamento da internacionalização do RMB como motivo de ‘orgulho nacional’, os resultados têm sido mornos.

No entanto, a guerra na Ucrânia pode ter alterado para sempre a matemática da moeda de reserva.

Em um artigo anterior para a Invezz intitulado ‘Sem barreiras enquanto a China lança um ataque frontal à hegemonia do dólar americano’, escrevi :

Valor é um conceito notoriamente difícil de identificar, definir e destilar em seus componentes explicativos…. (Moedas) rotulam e tentam quantificar o valor e transformar uma ideia anteriormente abstrata e altamente individual em uma ideia compartilhável e negociável. As características individuais dos bens e serviços dão lugar a uma única unidade numérica encapsulante que pode descrever a entidade de interesse.

Sua ascensão e queda são ditadas pelas realidades econômicas predominantes, imperativos políticos e atitudes da sociedade em relação ao emissor.

Assim, as moedas, que trazem um valor invisível à vida, são temporárias por sua própria natureza.

Sua eficácia e nível de aceitação podem mudar, às vezes violentamente, especialmente em circunstâncias econômicas desafiadoras.

No entanto, existem raras moedas que se destacaram em determinados períodos e resistiram à pressão sobre elas, chegando mesmo a ditar eventos econômicos mais amplos. Estas são referidas como ‘moedas de reserva’.

Um exemplo dessa dinâmica seria o que o professor Eshwar Prasad, da Cornell University, e anteriormente chefe da divisão do FMI na China, chama de “a armadilha do dólar”.

Apesar dos muitos desafios para o USD nas últimas décadas, ele manteve sua posição no topo da hierarquia monetária, como moeda de reserva global.

De fato, o professor Prasad aponta que o dólar instila uma fé tão extraordinária nos agentes econômicos como um porto seguro que, mesmo quando os Estados Unidos têm sido a fonte da perturbação financeira global, investidores e gerentes de portfólio correram para buscar refúgio no dólar..

Source: BTCM (2020)

Eu ainda não concordaria com os bitcoins representados neste gráfico, mas ele oferece uma imagem de como o status da moeda de reserva evoluiu ao longo do tempo.

Domínio do dólar

A centralidade do dólar nos fluxos financeiros fica evidente olhando para o mercado de câmbio.

Em sua Pesquisa Trienal do Banco Central, o Banco de Compensações Internacionais (BIS) observou que impressionantes 88,5% de todas as negociações de Forex em abril de 2022 envolviam o USD.

Isso subiu de 88,3% em 2019 e superou o euro, que ficou em 30,5%, e caiu de 32,3% três anos antes.

Source: BIS

O comércio mais comum foi o USD/EUR em 22,7% em 2022, abaixo dos 24% em 2019. Isso provavelmente é em parte uma reação à queda da atratividade do euro.

Vale a pena notar que o renminbi está à frente de várias das principais moedas ocidentais, como AUD, CAD e CHF.

Além disso, de acordo com dados do Federal Reserve, o dólar responde por mais de quatro quintos do faturamento comercial em todas as regiões, exceto na Europa (onde o euro domina).

ascensão do renminbi

Alguns dos principais fatores que suportam o RMB são discutidos abaixo:

Sanções

Uma enxurrada de sanções duras contra a Rússia pelos EUA e seus aliados provou ser devastadora para a confiança global no dólar.

Muitos países emergentes estão preocupados com sua quase total dependência do dólar para investimentos, comércio, poupança, reservas em moeda estrangeira e gestão econômica.

Esse sentimento de apreensão foi ampliado por relatórios como o do The Economist, que constatou que os países que representam 63,6% da população global (ex-Rússia) eram neutros ou favoráveis à posição da Rússia.

Source: The Economist

As preocupações sobre a capacidade dos EUA de interromper os fluxos financeiros por meio da rede SWIFT não são novas, mas de repente foram forçadas a se tornar a questão mais urgente nos debates monetários globais.

O Centro de GeoEconomia do Atlantic Council catalogou um total de 1.009 entidades russas que foram sancionadas pelos Estados Unidos, com outras 964 ações desse tipo do Reino Unido, UE, Canadá, Japão, Suíça e Austrália, em 17 de abril de 2023.

Em sua comunicação desafiando a hegemonia do dólar, o governo chinês afirmou que as sanções gerais dos EUA aumentaram quase 1.000% entre 2000 e 2021.

Além da ameaça de sanções, a posição do dólar americano tem impactos profundos na política monetária, saídas de capital, taxa de câmbio e instabilidade financeira e níveis de dívida que no passado enfraqueceram a soberania econômica de outras nações.

Como resultado, o relatório OMFIF Global Public Investor lançado em julho de 2022 observou que 31% dos gerentes de reservas pesquisados planejavam aumentar as participações em RMB em uma janela de 12 a 24 meses.

Linhas de swap bilaterais

As linhas de swap bilaterais são facilidades que os bancos centrais usam para aumentar a liquidez do mercado doméstico, trocando as moedas uns dos outros a uma taxa de câmbio fixa com juros em uma data futura.

Muitas dessas linhas estão sendo usadas para contornar a influência do dólar.

Como parte de sua estratégia de internacionalização do RMB, o governo chinês tem estabelecido ativamente linhas de swap não-dólares por mais de uma década e agora tem pelo menos 41.

No início deste mês, a Bloomberg informou que o uso de linhas de swap denominadas em RMB pelos bancos centrais globais acelerou para aproximadamente US$ 16 bilhões no primeiro trimestre de 2023, um salto de quase 20% desde o intervalo anterior.

Source: Bloomberg

O súbito aumento na demanda de RMB é um forte indicador da urgência dos governos de todo o mundo em se afastar do dólar.

Lena Petrova, CPA, especialista em finanças e Youtuber popular observou,

(O yuan está) sendo cada vez mais amplamente utilizado e está ficando mais forte… (é) agora percebido como uma alternativa (ao dólar). Claro, usá-lo é um risco, mas para os países do Sul global é tão arriscado quanto continuar usando o dólar… normalmente o tempo de retorno para esses swaps de moeda é relativamente curto, então o risco é muito pequeno, o que é por que o yuan é uma opção atraente…

Desde o início da guerra na Ucrânia, as transações da Rússia em yuan explodiram em um múltiplo de 32, em pagamentos de exportação, poupança e investimentos.

Além disso, a Bloomberg prevê que a Rússia comprará US$ 200 milhões em yuans por mês para suas reservas em moeda estrangeira. Isso marca uma mudança dramática na abordagem de “autosseguro” da Rússia.

Em 2023, a China também assinou acordos bilaterais em moeda local com Brasil, Argentina, Cazaquistão, Bangladesh, Paquistão e Laos, e busca operacionalizar novas linhas no Oriente Médio.

Source: Data on swap lines in trillions of RMB (IMF)

Sendo a China um parceiro comercial crucial para a maioria dos países, há um potencial significativo para expandir e consolidar sua cobertura bilateral dessa maneira, principalmente se uma alternativa não SWIFT atenuar a ameaça de sanções.

diplomacia do oriente médio

As nações ricas em petróleo do Oriente Médio são parceiros especialmente importantes para a China, faminta por recursos.

Em um movimento significativo, o governo chinês conseguiu intermediar um acordo entre a Arábia Saudita e o Irã para retomar as relações diplomáticas, pondo fim ao conflito regional.

Isso era quase impensável há pouco tempo e ajudou a China a estabelecer uma imagem forte na região.

Além disso, o governo chinês provavelmente está fechando a formulação de um FTA com os países do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), que incluem Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Arábia Saudita, Omã, Catar e Kuwait.

Como principais exportadores de petróleo e óleos minerais, isso provavelmente ajudaria a impulsionar o comércio de energia denominado em RMB, bem como os links de investimento.

O Iraque também anunciou planos para iniciar o comércio em yuan também.

Crucialmente, a Arábia Saudita está em negociações avançadas para ingressar no banco BRICS, um potencial divisor de águas para o petrodólar.

Atratividade global

O Standard Chartered Renminbi Globalization Index (RGI) acompanhou a impressionante internacionalização do RMB nos últimos dois anos, documentando um aumento de 18,5% em 2021 e um aumento adicional de 26,6% em 2022. Isso culminou 5 anos consecutivos de melhorias contínuas.

Source: Standard Chartered Research

O rastreador caiu modestamente no mês de abril, chegando a 3320, uma queda de 1,18% em relação ao mês anterior, principalmente devido a um declínio no crescimento dos depósitos da CNH e ventos externos contrários.

No entanto, a trajetória é clara e, aparentemente sem fim para o conflito militar na Ucrânia ou a ameaça de sanções, mais países provavelmente gravitarão em torno do RMB.

O governo chinês lançou mercados offshore de yuans nos principais centros financeiros, incluindo Cingapura, Londres, Paris, Hong Kong e Luxemburgo, para promover sua agenda global.

comércio transfronteiriço chinês

Em uma reviravolta surpreendente, o yuan superou o dólar nas transações internacionais chinesas em março de 2023, respondendo por 48,4% de todas as transações, enquanto o dólar caiu para 46,7%.

Source: IMF (2021)

O gráfico acima mostra a participação do RMB em acordos transfronteiriços apenas com a China.

A linha tracejada vermelha indica que, a partir de 2021, 25% dos países da amostra utilizaram mais de 70% do RMB em suas transações na China. Isso é quase zero em 2010.

Naquela época, o dólar representava 83% dessas transações, indicando um impulso muitas vezes subestimado na aceitação do RMB.

Source: The National News

Petrova acrescenta,

…isso nunca aconteceu antes e provavelmente não devemos subestimá-lo simplesmente porque o Yuan tradicionalmente é descontado como resultado do controle que o governo chinês tem sobre sua moeda.

CIPS e yuan digital

Talvez o mais importante seja que a China é líder na digitalização de moedas e lançou seu Sistema de Pagamento Interbancário Transfronteiriço (CIPS) em 2015, por meio do qual as negociações em RMB são aceitas por meio de mais de 1.500 bancos globais.

Com uma população com conhecimento digital, os testes atuais do e-CNY atingiram 260 milhões de carteiras, totalizando mais de RMB 13,6 bilhões.

Crucialmente, esta nova infraestrutura visa a expansão das atividades econômicas e, ao fazê-lo, oferece uma oferta distinta em comparação com os players de mercado existentes.

Desafiando a ‘armadilha do dólar’ em condições hostis

Apesar de seus melhores esforços, o entendimento convencional sugeriria que a China carece de alguns ingredientes cruciais para assumir a posição de moeda de reserva global em um futuro próximo.

Sem dúvida, tem um longo caminho a percorrer.

Duas áreas principais que restringiram sua ascensão são seus controles restritivos de capital, bem como a faixa estreita em que a moeda é administrada.

Source: IMF (0 indicated an open account, and 1 indicates a closed account)

A falta de abertura prejudica a liquidez, a descoberta de preços nos mercados financeiros, a inovação financeira e até dificultou saques.

Além dos fatores mencionados acima, espera-se que um emissor de moeda de reserva tenha mercados de títulos profundos, tributação sólida e governança relativamente transparente e eficaz.

O desempenho improvável do RMB

As questões acima são bem conhecidas, especialmente em termos da imagem da interferência do Estado chinês.

No entanto, como sugeriu a pesquisa da OMFIF, uma coorte crescente de gerentes de reservas globais é atraída para a diversificação para o yuan, enquanto o RMB, que representou 4% das negociações de moeda em 2019, quase dobrou para 7% em 2022.

Mas talvez o mais impressionante seja como Kelvin Lau, economista sênior do Standard Chartered para a grande China, e Edward Pan, macro estrategista do banco na China, disseram :

Isso não é pouca coisa, em nossa opinião, considerando o impacto no sentimento do mercado de fortes ventos contrários, como aumento das taxas globais, força do dólar americano, incertezas geopolíticas globais, interrupções locais da Covid e desaceleração do crescimento da China.

Alguns pensamentos

O RMB tem sido capaz de enfrentar desafios severos até agora, incluindo bloqueios generalizados, agitação pública, altas taxas de juros do Fed e inércia do dólar.

A política agressiva do Fed não conseguiu dissuadir uma mudança acelerada para o RMB.

A China carece de uma conta de capital aberta, incorpora bastante controle estatal e a própria moeda é administrada de perto dentro de um corredor estreito. Esses fatores devem indiscutivelmente desqualificar o yuan de se tornar mais rapidamente aceito.

No entanto, é possível que as crenças convencionais sobre a moeda de reserva estejam mudando?

A mudança sísmica na geopolítica, particularmente em relação às políticas de sanções, fortaleceu a posição global do yuan em um período de tempo comprimido.

Essa transição levará tempo, mas a capacidade do yuan de ser uma opção atraente em um ambiente hostil como este sugere uma melhora nas atitudes sociais em relação à moeda.

A credibilidade relativamente baixa que sempre atormentou as autoridades chinesas, bem como as preocupações amplamente difundidas de irritar o governo dos EUA, está se dissipando e não deve ser subestimada no processo de desdolarização.

Se mecanismos de pagamento alternativos comercialmente viáveis se materializarem, como na cúpula do BRICS no final deste ano, isso pode intensificar o desafio ao dólar. Isso seria especialmente verdadeiro se a inflação nos EUA se recuperasse acentuadamente no final deste ano.

O RMB não substituirá o dólar da noite para o dia, mas, igualmente, pode acontecer em um ritmo mais rápido do que a sabedoria convencional sugere.

