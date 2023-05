Bolívar venezuelano perdeu valor com picos de inflação

This article has been translated from English with the help of AI tools

A moeda venezuelana despencou com o agravamento da crise econômica no país. Segundo o XE, 1 dólar americano equivale a 2,65 milhões de bolívares venezuelanos. A moeda estava sendo negociada a 505.720 no mesmo período de 2022, o que significa que agora é considerada sem valor.

sanções venezuelanas

A principal causa da atual queda do bolívar venezuelano são as sanções impostas pelos Estados Unidos e seus aliados. Esses países impuseram sanções rígidas devido a preocupações com a democracia e os direitos humanos.

Como resultado, a Venezuela não conseguiu aproveitar totalmente suas vastas reservas de petróleo. As sanções tornam ilegal a compra de petróleo do país por outros países. Eles também dificultam o acesso das empresas do país às tecnologias ocidentais.

No início deste ano, a Chevron anunciou que estava aumentando sua produção de petróleo no país. No entanto, a empresa deu um golpe no país depois que reduziu sua produção de petróleo no ano. A empresa espera produzir cerca de 170 mil barris de petróleo por dia, abaixo dos 200 mil barris. Ele citou o mau estado geral da infra-estrutura do país.

Ao todo, a Venezuela afirma que estava produzindo 800 mil barris por dia e pretende chegar a 1 milhão de barris até o final do ano.

taxa de inflação venezuelana

A desvalorização da moeda local levou a um aumento da inflação no país. As estatísticas oficiais mostram que a inflação do país subiu para mais de 463% em abril, ante 155% em outubro do ano passado. Portanto, há uma probabilidade de que a inflação do país continue piorando nos próximos meses.

Venezuela O Boliver só pode se recuperar se as sanções impostas no país forem afrouxadas. Por um lado, as tentativas das recentes administrações de acabar com o regime de Maduro falharam. Este é um sinal de que ele será o líder no futuro próximo.

Uma Venezuela forte é uma coisa boa para os Estados Unidos e para o mundo. Por um lado, desbloquearia milhões de barris de petróleo por dia. Numa época em que a inflação é pegajosa, mais produção de petróleo ajudaria bastante a situação.

Para os EUA, ajudaria reduzindo o número de migrantes venezuelanos que chegam à fronteira sul. Números recentes mostram que o número de venezuelanos que cruzam a fronteira aumentou recentemente. O bolívar venezuelano não é a única moeda que está implodindo. Como escrevi aqui , moedas como a naira nigeriana, o peso argentino e o dólar do Zimbábue despencaram.