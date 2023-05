Ethereum reforça sua natureza deflacionária – quase 143 mil tokens queimados em maio

This article has been translated from English with the help of AI tools

O Ethereum (ETH) continua consolidando sua postura deflacionária. Dados do ultrassom.money mostram que a blockchain queimou mais de 143.000 moedas Ether (no valor de aproximadamente US$ 275 milhões) em maio. O Ethereum poderia ser o novo driver de mercado que os especialistas estão procurando?

Source – ultrasound-money

O Ethereum teve um crescimento negativo de oferta de 1,46% no ano passado. Isso mostra que a segunda maior criptomoeda está profundamente em sua fase deflacionária. Além disso, o rastreador prevê que a rede queimará cerca de 2.441.000 tokens em 2023 – no valor de cerca de US$ 4,5 bilhões.

Correlação Ethereum-Bitcoin enfraquece

Enquanto isso, a correlação Ethereum e Bitcoin continua a se deteriorar devido à natureza deflacionária do Ether. As principais criptomoedas viram sua correlação positiva enfraquecer em 2023. Isso indica uma potencial mudança de mercado duradoura, com Ethereum e Bitcoin operando de forma mais independente devido a diferentes economias de oferta e demanda.

Os dados do CryptoQuant mostram que os entusiastas apostaram mais de 13% do suprimento total da Ethereum. Isso viu o saldo do Ethereum atingir mínimos históricos nas exchanges de criptomoedas, de acordo com as notícias do invezz.com.

O Ethereum poderia ser o próximo motor do mercado de criptomoedas?

O Ethereum provavelmente terminará maio estável, caindo cerca de 0,2% nos últimos 30 dias. Além disso, o Ether perdeu aproximadamente 7% contra o Bitcoin. Enquanto isso, o Bitcoin registrará seu primeiro mês de perdas desde dezembro de 2022.

A luta da criptomoeda líder provavelmente decorreu das chances ampliadas de o Federal Reserve manter taxas altas – fortalecendo o dólar e enfraquecendo o mercado de criptomoedas.

Tais desenvolvimentos fizeram com que os analistas de mercado previssem que o mercado requer um novo impulso para catalisar surtos. Ethereum parece se encaixar nessa posição.

A queima de tokens criptográficos torna o ativo escasso, traduzindo-se em oferta reduzida. Isso desencadeia ações de preços ascendentes. No entanto, o tempo revelará tudo. Acompanhar as últimas notícias sobre criptomoedas continua sendo essencial para determinar a direção do mercado.

Preço do Ethereum

O preço do Ethereum apresentou ação atrativa nos últimos sete dias. A segunda maior moeda digital ganhou cerca de 2,59% na semana anterior, mudando de mãos perto de US$ 1.867,13 durante esta redação. A altcoin parece ter o que é preciso para registrar ações de preço de alta nas próximas sessões.

Source – invezz.com