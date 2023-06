A inteligência artificial está em moda nos mercados financeiros desde que a Nvidia Corporation emitiu uma orientação extraordinariamente forte para o trimestre atual, conforme a Invezz cobriu aqui.

A HP Inc também se juntou à corrida da IA

A Nvidia agora espera que a “IA” aumente sua receita para um recorde de US$ 11 bilhões no segundo trimestre. Essa perspectiva superou as estimativas da Street em US $ 4,0 bilhões. Em resposta, a gigante dos semicondutores viu temporariamente seu valor de mercado ultrapassar US$ 1,0 trilhão esta semana.

Então veio a HP Inc relatando a menor receita trimestral desde o início da pandemia que não pesou no preço de suas ações porque a administração confirmou que estava trabalhando em um novo computador pessoal capaz de lidar com a carga de trabalho de IA localmente (sem depender da computação em nuvem).

A inteligência artificial nos ajudará a redefinir o que é um PC. Estamos trabalhando com os principais fornecedores de software e fornecedores de silício para redesenhar a arquitetura de um PC capaz de processar aplicativos de IA localmente.

Também recentemente, o professor Jeremy Siegel, da Wharton School da Universidade da Pensilvânia, também opinou que a inteligência artificial ainda não era uma bolha – o que significa que há mais vantagens nesse subsetor de alto crescimento dentro da tecnologia.

Nesse caso, projetos como AltSignals, focados em aplicações reais de inteligência artificial, provavelmente se beneficiarão no futuro.

O que você precisa saber sobre a AltSignals

AltSignals é um nome promissor em tecnologia financeira que visa ajudar as pessoas a maximizar os retornos de seus investimentos em ações, forex ou cripto.

Seu principal serviço, que a empresa chama de AltAlgo, tem como premissa um algoritmo avançado que informa aos investidores o preço apropriado de um determinado ativo pelo qual eles devem construir uma posição e também o preço pelo qual eles devem sair.

O que é ainda mais empolgante para os interessados em inteligência artificial, porém, é o ActualizeAI – um novo kit de ferramentas de negociação que a AltSignals está prestes a lançar em breve. Você pode pensar neste produto como uma versão atualizada do AltAlgo, pois usa inteligência artificial para aumentar a precisão dos sinais que envia aos investidores.

As melhorias baseadas em IA provavelmente atrairão mais usuários para seus serviços, impulsionando a AltSignals não apenas como um negócio, mas também como um investimento.

O token ASI da AltSignals está atualmente em pré-venda

Aqui está a melhor parte. AltSignals não é apenas uma ferramenta que você pode usar para ganhar mais com ações ou criptomoedas. Na verdade, é um investimento em si também.

ActualizeAI – seu próximo serviço de negociação amplificado com inteligência artificial – utilizará um token criptográfico chamado ASI token. Os proprietários do token ASI terão o direito de voto na governança, assim como os acionistas.

O token ASI também irá desbloquear o acesso para o que o ActualizeAI tem a oferecer, incluindo a chance de participar de torneios de negociação e outras oportunidades de ganhar dinheiro. Mais importante ainda, o preço desse token criptográfico, assim como qualquer outro ativo, será baseado na oferta e demanda.

Se a demanda aumentar com o tempo, o preço do token ASI se moverá em conjunto – e é isso que torna a AltSignals um investimento. O token ASI está atualmente em pré-venda compensando um momento adequado para investir antecipadamente e aguardar a valorização do preço.

Um guia abrangente no site da AltSignals detalha como participar da pré-venda do token em três etapas fáceis.

O token ASI poderia atingir 5 centavos em 2023?

Como afirmado anteriormente, o preço do token ASI depende em grande parte da demanda que parece ser forte até agora, considerando que arrecadou quase US$ 0,9 milhão na pré-venda.

Em relação ao primeiro estágio de pré-venda, o token criptográfico já saltou 25% para US$ 0,015. De acordo com a AltSignals, o token ASI valerá US$ 0,02274 até o final da pré-venda em andamento.

O otimismo é baseado principalmente na resposta de grande sucesso que recebeu dos usuários, que fala sobre a demanda por seu serviço de negociação, que tem uma pontuação quase perfeita de 4,9 no Trust Pilot. A AltSignals construiu uma comunidade de mais de 52.000 traders no Telegram. Seu grupo VIP agora tem mais de 1.400 assinantes também.

O token ASI ainda não foi listado nas principais exchanges de criptomoedas. Lembre-se de que seus pares, incluindo Floki e Pepe, notaram uma forte valorização dos preços quando foram ao ar na Binance. É, portanto, concebível que AltSignals colherá o mesmo benefício ao começar a ser listado em exchanges de criptomoedas.

Por fim, não é apenas o boom da IA que deve ajudar a valorizar o preço do token ASI. A recuperação mais ampla do mercado de criptomoedas também pode ser um vento favorável.

Com problemas contínuos em termos de dívida federal, a confiança no dólar americano como moeda de reserva foi atingida. A recente crise bancária foi outro choque para a reputação das moedas fiduciárias em geral.

Nesse sentido, muitos têm começado a buscar ativos alternativos como criptomoedas. À medida que os eventos macroeconômicos continuam a impulsionar os investidores em direção às criptomoedas e contribuir para a recuperação do mercado, é provável que o token ASI também se beneficie.

Embora ainda seja muito cedo para prever o quão alto o token criptográfico pode chegar, vários especialistas acreditam que chegará a 5 centavos até o final de 2023. Visite a página de pré-venda da AltSignals para obter mais detalhes.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA