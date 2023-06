Lucid está levantando $ 3,0 bilhões por meio de oferta de ações

As ações da Lucid Group Inc (NASDAQ: LCID) despencaram mais de 15% esta manhã, depois que a fabricante de veículos elétricos anunciou planos de levantar US$ 3,0 bilhões por meio de uma nova oferta de ações.

PIF está comprando mais ações da Lucid

Na quinta-feira, a empresa de veículos elétricos disse que venderá cerca de US$ 1,8 bilhão em ações para o Public Invest Fund da Arábia Saudita.

A PIF atualmente possui pouco mais de 60% da empresa listada na Nasdaq – e a rodada de financiamento que a Lucid anunciou hoje não aumentará mais sua participação.

A notícia chega cerca de um mês depois que o Lucid Group relatou um primeiro trimestre decepcionante, conforme relatado pela Invezz aqui. A administração também disse que a empresa produzirá mais de 10.000 veículos este ano, contra 10.000 a 14.000 que havia planejado em fevereiro.

Após a liquidação de hoje, as ações da Lucid caíram 50% em relação à alta do ano.

Opinião do analista sobre a notícia

Os US$ 1,2 bilhão restantes serão levantados por meio de uma oferta pública de US$ 6,91 por ação, conforme comunicado à imprensa. O Lucid Group pretende usar o novo dinheiro para despesas de capital e outros propósitos corporativos gerais.

Supondo que esteja gastando dinheiro no momento, a empresa de veículos elétricos agora tem capital suficiente para durar até meados de 2025. De acordo com Joel Levington, da Bloomberg Intelligence:

A oferta, pelo menos temporariamente, mina a esperança de uma privatização total. Fundos adicionais podem resolver problemas de flexibilidade financeira no curto prazo. Mas a Lucid pode precisar de suporte adicional em 2024.

O Bank of American Securities está atuando como gerente contábil para a oferta de ações. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” nas ações da Lucid.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA