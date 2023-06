Justin Sun diz que Huobi pode obter licença de Hong Kong em 6 meses

Benson é Repórter de Notícias da Invezz, lidando com notícias de última hora, entrevistas e análises de mercado. Ele… leia mais

A Huobi pode ser licenciada como fornecedora de criptomoedas em Hong Kong até o final do ano, disse Justin Sun, fundador da Tron e consultor da Huobi Global. O Token Huobi subiu brevemente para negociar acima de US$ 3,03 antes de cair em meio a uma calmaria mais ampla do mercado.

Sun diz que licença Huobi HK provavelmente em 6-12 meses

Sun fez o comentário ao falar com a CoinDesk TV, poucos dias depois que a Huobi anunciou sua bolsa de Hong Kong Huobi HK. De acordo com o fundador da Tron, a exchange de criptomoedas já apresentou um pedido de aprovação como provedora de serviços de ativos virtuais (VASP).

O aplicativo inclui um “período de carência” de 18 meses, observou ele ao falar sobre o estado da regulamentação cripto em meio ao lançamento de uma estrutura criptográfica amplamente elogiada em Hong Kong. Tanto o setor de criptoativos quanto os investidores individuais veem isso como um passo na direção certa. Como Invezz destacou recentemente, Hong Kong é um dos muitos centros cripto na Ásia que refletem o crescente status da região como um destino global para blockchain e cripto.

Uma das principais conclusões da abordagem favorável à criptografia da região administrativa é a notícia de que as exchanges de criptomoedas podem obter licenças se desejarem oferecer produtos de negociação de criptomoedas para investidores de varejo.

Os reguladores têm até 18 meses para aprovar ou negar aplicações específicas, observou Sun. Nesse período, a indústria criptográfica conhecerá os detalhes da estrutura, incluindo requisitos de conformidade em torno de saques de clientes e AML.

Mas, embora o pedido de Huobi possa demorar tanto, Sun disse acreditar que os reguladores de Hong Kong podem ter feedback nos próximos 6 a 12 meses. Ele adicionou:

“Nos próximos 18 meses, temos um período de carência para que a Huobi Hong Kong possa operar em Hong Kong, receber clientes, obter nossos serviços bancários e atender nossos clientes”.

Sun também comentou sobre o ambiente regulatório no Canadá, observando que a Huobi não tem planos de entrar no mercado canadense. Ele citou os requisitos regulatórios do país, sentimentos aludidos de forma semelhante por Binance e ByBit quando anunciaram suas saídas.

Quanto às exchanges que provavelmente buscarão licenciamento em Hong Kong, ele apontou para OKX, ByBit, Gate.io e Bitget.

