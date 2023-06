Previsão AUD/USD: sinal para a semana de 5 a 9 de junho

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A taxa de câmbio AUD/USD caiu ligeiramente após os fortes números da folha de pagamento não-agrícola (NFP) americana. Depois de atingir o pico de 0,6641 esta semana, o par recuou para a mínima de 0,6600. Também caiu depois que Joe Biden assinou o projeto de lei do teto da dívida que foi aprovado pelo Congresso durante a semana.

Decisão de taxa de juros RBA

As notícias mais importantes do AUD da próxima semana será a decisão sobre a taxa de juros do Reserve Bank of Australia (RBA). Esta será uma reunião importante, pois ocorre depois que o banco entregou um aumento surpresa em sua reunião de maio.

Os economistas acreditam que o RBA decidirá deixar as taxas de juros. Alguns, no entanto, acreditam que o banco entregará o segundo aumento consecutivo de 0,25%, já que a inflação continua teimosamente alta.

O governador do RBA insistiu que o mercado de trabalho permanece significativamente apertado, o que tornará a luta contra a inflação um pouco difícil. Os dados mais recentes mostram que o crescimento salarial da Austrália chegou a 3,7% em abril.

O AUD/USD também reagirá aos dados NFP da última sexta-feira dos EUA. De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), a economia criou mais de 339 mil empregos em maio, sinalizando que o mercado de trabalho ainda está apertado. O crescimento dos salários continuou subindo durante o mês. A única mancha no relatório foi a taxa de desemprego, que subiu para 3,7%.

Esses números significam que alguns falcões do Fed podem decidir aumentar as taxas de juros em 0,25%, já que a inflação continua teimosamente alta. O mais recente gasto pessoal do consumidor (PCE) saltou 4,7% em abril.

Olhando para o calendário econômico, haverá várias notícias forex importantes para assistir. Na quarta-feira, a Austrália publicará os números mais recentes do PIB, enquanto a China publicará números de exportação e importação. A Austrália publicará os números comerciais mais recentes na quinta-feira. Não haverá dados importantes dos EUA.

Análise técnica AUD/USD

O par AUD/USD tem estado em tendência de alta nos últimos dias. Ele conseguiu subir de uma baixa de 0,6460 na semana passada para mais de 0,6600. No gráfico de 4 horas, o par conseguiu cruzar a média móvel de 50 períodos e o nível de retração de 38,2%. O Índice de Força Relativa e o MACD continuaram subindo.

Portanto, a perspectiva para a semana é de alta, com o nível chave a ser observado em 0,6700. Uma queda abaixo do suporte chave em 0,6560 sinalizará que há mais vendedores no mercado.

