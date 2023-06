Previsão do preço das ações da Chijet: aprenda com Mullen e evite a CJET

O preço das ações da Chijet (NASDAQ: CJET) teve um bom desempenho nos últimos dias após a combinação da empresa com a Jupiter Wellness. As ações dispararam mais de 50% na segunda-feira e atingiram seu recorde histórico de US$ 8,36. É um veículo elétrico relativamente pequeno empresa com valor de mercado de apenas US$ 50 milhões.

O estoque da CJET não vale o seu tempo

A China é o maior mercado para veículos elétricos. Como resultado, o país possui o maior número de fabricantes de VEs, com mais de 90 empresas do setor. Algumas empresas como BYD, Li Auto, Xpeng e Nio já estão construindo e vendendo milhares de veículos a cada trimestre.

Ao mesmo tempo, já há sinais de que o setor está passando por uma desaceleração. Como eu escrevi aqui na semana passada, empresas como Xpeng e Nio entregaram menos carros do que o esperado em maio. A maioria das ações chinesas de veículos elétricos também caiu nos últimos meses.

Como em todas as outras indústrias, a maioria das empresas do setor de VEs chinês não conseguirá. Um daqueles sobre os quais estou pessimista é conhecido como Chijet, que recentemente se tornou público nos EUA. A empresa está em pré-venda e está construindo um carro conhecido como FB77, que espera lançar nos próximos anos. Também está construindo o R9, um veículo utilitário esportivo híbrido (SUV) e outras empresas.

A história mostra que muitas empresas de VEs pré-receita estão lutando, pois o custo de P&D e fabricação é substancialmente alto. Acabei de publicar artigos sobre Mullen Automotive e Canoo, sobre os quais você pode ler aqui e aqui .

Essas empresas mostram que a construção de um EV leva milhões ou até bilhões de dólares. Não acredito que a Chijet tenha esses fundos. Pior ainda, as operações da empresa estão na China, um país onde os EVs estão ficando lotados.

Previsão do preço das ações da Chijet

O preço das ações da Chijet mais que dobrou nos últimos dias. Esse desempenho se deve principalmente à parceria da empresa com a FAW, uma das maiores montadoras chinesas.

No entanto, as alegações da empresa ainda são difíceis de justificar, uma vez que ainda não apresentou nenhum documento à SEC. Isso torna uma empresa altamente arriscada para investir por enquanto. Além disso, acredito que a empresa passará pelos mesmos desafios que outras startups de EV, incluindo Rivian e Lucid Motors passaram. Portanto, suspeito que a ação cairá abaixo de $ 5 assim que o ímpeto da listagem desaparecer.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA