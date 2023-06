“Luta entre a liberdade e o autoritarismo” Os profissionais de criptografia defendem a Binance

As maiores notícias de criptografia esta semana foi a decisão da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) de processar Binance e Changpeng Zhao. Conforme escrevemos aqui , a SEC apresentou 13 acusações, acusando a empresa de operar uma bolsa não regulamentada nos EUA e oferecer títulos não registrados.

A indústria cripto está apoiando a Binance

Como esperado, os preços das criptomoedas caíram após o processo, pois os investidores se preocuparam com o impacto do processo. Apesar disso, parece que os investidores e traders de criptomoedas estão do lado da Binance e da Changpeng Zhao.

A visão geral é que a SEC está usando seus poderes para atingir empresas após o desastre do FTX. Uma boa maneira de ver isso é o fato de que não houve grande saída imediata da Binance, como seria de esperar. Em vez disso, os dados da Cryptoquant mostram que o saldo da empresa está aumentando.

Dados adicionais da DeFi Llama mostram que as saídas da Binance nas últimas 24 horas foram inferiores a US$ 1 bilhão. Normalmente, depois de um anúncio tão grande, você esperaria que as saídas fossem maiores do que isso. Os dados mostram que a Binance possui mais de US$ 60 bilhões em ativos, tornando-a a maior empresa do setor.

SEC sues @Binance, but no major withdrawals from Binance. User balances are increasing actually.https://t.co/ZDMOi2Zewp pic.twitter.com/uGPbLCMiwA — Ki Young Ju (@ki_young_ju) June 5, 2023

Portanto, o declínio imediato dos preços das criptomoedas pode ser temporário, como vimos em 2020, quando a SEC processou a Ripple. O preço do XRP subiu em 2021 e seu preço está em linha com o de outras criptomoedas.

Justin Sun e Charles Hoskinson apoiam a Binance

Ao contrário do desastre da FTX, alguns dos maiores players da indústria cripto emitiram mensagens de apoio à CZ e à Binance.

Em um longo tweet, Justin Sun, que também está sendo alvo da SEC, expressou seu apoio a CZ, que ele chamou de “pessoa honesta e íntegra”. Sun é o fundador de Tron. Ele também o encorajou, dizendo que não estava sozinho e acrescentou que :

“Como seus amigos, estaremos sempre ao seu lado, oferecendo nosso apoio e incentivo inabaláveis. Acreditamos que a justiça será feita e enfrentaremos esse desafio juntos”.

Enquanto isso, Charles Hoskinson, o fundador da Cardano , apoiou a Binance. Ele argumentou que o processo era mais uma prova da “luta entre a liberdade e o autoritarismo”. Ele acrescentou que:

“Um grupo não eleito de pessoas decidiu que conceitos como identidade auto-soberana, possuir sua carteira e a liberdade de controlar sua agência econômica devem ser removidos das massas e dados aos poucos “iluminados”.

Também é importante notar que a Binance esteve em uma batalha durante a maior parte de sua vida, com plataformas como o WSJ apresentando vários hits. A Binance sempre se saiu forte, graças à sua participação no mercado e à sua reputação entre os clientes.

