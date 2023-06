Robinhood pode excluir criptomoedas nomeadas no processo da SEC contra Coinbase e Binance

A Comissão de Valores Mobiliários processou as duas principais bolsas, Coinbase e Binance, citando violações da lei. Enquanto os dois se preparam para enfrentar o regulador no tribunal, a plataforma de investimento de capital aberto Robinhood avalia suas ofertas de cripto para evitar problemas com os legisladores.

Os últimos desenvolvimentos revelam que Robinhood pode excluir criptomoedas que a SEC considera títulos não licenciados. Estes incluem Solana, Polygon e Cardano. Atualmente, a plataforma de negociação possui apenas 18 criptomoedas listadas em sua rede. Isso é contrário aos vários tokens que você pode encontrar nas principais exchanges Binance e Coinbase.

Em 6 de junho, o chefe jurídico da Robinhood, Dan Gallagher, avaliou o Congresso dos Estados Unidos sobre os desenvolvimentos em andamento. Conforme relatado pelo invezz.com, Gallagher estava entre os funcionários que testemunharam perante o Congresso na terça-feira (6 de junho). Gallagher mencionou que a corretora está revisando a análise da SEC para determinar qualquer ação, se houver.

SEC pede ao tribunal para congelar ativos da Binance nos EUA

Em sua última ação, a Securities and Exchange Commission instruiu o tribunal a congelar os ativos criptográficos da Binance US para evitar a dissipação de fundos. O regulador afirmou que a Binance US arrisca US$ 2,2 bilhões em fundos de clientes dos Estados Unidos, alegando que CZ e Binance têm controle sobre fundos de usuários no valor de bilhões.

🇺🇸 SEC seeks restraining order to freeze #Binance US assets. — Walletor (@walletorapp) June 7, 2023

Os advogados da SEC entraram com uma ação judicial para expressar preocupação com as chances de os fundos deixarem os EUA, solicitando o congelamento dos ativos dos clientes para evitar transferências ilegais pelas entidades da CZ.

Coinbase confiante de que derrotará a SEC

O regulador alegou que a Coinbase operou como corretora e bolsa não licenciada, oferecendo valores mobiliários sem autorização. Enquanto isso, o chefe da Coinbase, Brian Armstrong, reagiu às alegações, afirmando que eles seguiram as regras da SEC e contataram os reguladores sempre que possível.

No entanto, o noticiário do invezz.com, Brian Armstrong, está confiante em derrotar a SEC no tribunal. Continua sendo crucial testemunhar como esses desenvolvimentos se desenrolarão. Fique atento às últimas atualizações de criptografia para as próximas notícias.

Robinhood, reduzindo seu índice de ativos em conformidade com a SEC, provavelmente prejudicará o sentimento criptográfico. Isso desencadeará pessimismo em todo o mercado, ao mesmo tempo em que atingirá com mais força as altcoins mencionadas – Solana, Polygon e Cardano. No entanto, a comunidade cripto permaneceu otimista, apesar dos processos do regulador.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA