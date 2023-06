Um aumento surpresa da taxa do RBA impulsiona o dólar australiano

Num momento em que a inflação está a arrefecer na Europa e em que a Reserva Federal dos Estados Unidos pensa em interromper o ciclo de subida das taxas, uma subida surpreendente das taxas noutra parte do mundo coloca as coisas sob uma nova perspetiva.

Ontem, o Reserve Bank of Australia (RBA) elevou a taxa de caixa em mais 0,25%, para 4,10%. Ninguém esperava essa alta, principalmente porque um mês antes, os participantes do mercado ficaram com a sensação de que o RBA está no final do ciclo de alta.

Parece que não, e pode-se levantar a questão – e se o Fed aumentar na próxima semana exatamente quando o mercado acredita que não?

O recente relatório de empregos dos Estados Unidos tinha algo para touros e ursos. Por um lado, os EUA criaram muito mais empregos em maio do que os economistas estimaram. Por outro lado, a taxa de desemprego aumentou.

Portanto, tudo gira em torno dos próximos dados de inflação, já que pesa a parte de estabilidade de preços do mandato do Fed. A inflação está prevista para a semana que vem, um dia antes da reunião do FOMC, então é improvável que os mercados se movam muito até lá.

Mas o dólar australiano mudou com as notícias. Por exemplo, o AUD/USD está agora dois grandes números acima das mínimas recentes e provavelmente será negociado com um tom de oferta nos dias até que o Fed divulgue sua decisão.

AUD/USD avança contra a resistência antes do Fed

O dólar americano foi vendido de forma agressiva nos últimos meses de 2022. Depois que as ações americanas chegaram ao fundo do poço em outubro, a alta no mercado de ações foi acompanhada por um dólar fraco.

Como tal, a taxa de câmbio AUD/USD foi a primeira a reagir. Os compradores enviaram o par de 0,62 para mais de 0,71 antes do rali desaparecer.

A seguinte correção enviou o AUD/USD abaixo dos níveis de abertura de 2023. Neste ponto, um nível parece ser fundamental –0,68. Este nível ofereceu forte resistência no passado, apesar de várias tentativas de superá-lo.

Mas agora pode ser diferente.

A subida das taxas do RBA dá tempo ao mercado para recuperar o terreno perdido, dado que falta mais uma semana para o Fed divulgar o seu comunicado.

Em suma, a alta na Austrália coloca a decisão do Fed sob uma nova perspectiva. Se o Fed fizer uma pausa, a taxa de câmbio AUD/USD deve voar acima do nível de resistência horizontal de 0,68.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA