USD/CNY: Renminbi recua com queda do superávit comercial da China

O renminbi continuou sua tendência de queda em relação ao dólar americano após os fracos números comerciais. O preço USD/CNY saltou para 7,11 na manhã de quarta-feira, seu nível mais alto desde novembro de 2022. O par saltou mais de 6% desde o nível mais baixo em 2022.

Exportações da China mergulham

A recuperação econômica chinesa virou uma miragem, como já escrevi aqui . Dados publicados pela agência de estatísticas mostraram que as exportações e importações caíram em maio, desferindo um golpe para Xi Jinping.

As exportações caíram 7,5% em maio, pior do que a expansão esperada de 8,0%. A economia havia crescido 8,5% no mês anterior. Esse declínio foi o pior relatório desde dezembro, quando as exportações caíram 9,9%.

Enquanto isso, as importações do país caíram 4,5% em maio, após queda de 7,9% no mês anterior. Essa queda foi melhor do que a estimativa mediana de 8,0%. Como resultado, o superávit comercial caiu para US$ 65,81 bilhões, o pior valor desde abril de 2022.

Esses números aumentam a preocupação de que a economia chinesa não esteja indo bem e que não alcance a meta de crescimento de 5% de Pequim este ano. Números recentes, como produção industrial e PMIs de manufatura, falharam nas estimativas.

Como resultado, Pequim estaria considerando medidas para estimular a economia. Como escrevi recentemente, o governo está considerando maneiras de impulsionar o vital setor imobiliário, que entrou em colapso nos últimos anos. Algumas das medidas que estão sendo consideradas são a redução das comissões e da entrada necessária para comprar uma casa. Há preocupações sobre se essas medidas funcionarão.

Análise técnica USD/CNY

A taxa de câmbio de USD para CNY esteve em uma forte tendência de alta nos últimos meses. E parece que o yuan chinês mais fraco não está impulsionando as exportações como era esperado. O par saltou acima da média móvel de 50 períodos. Também está confortavelmente acima do ponto de resistência crucial em 7, o ponto mais alto em 8 de março.

O Awesome Oscillator moveu-se acima do ponto neutro enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) está se movendo lateralmente. Portanto, o par provavelmente continuará subindo nos próximos dias, já que os compradores visam o próximo ponto de resistência em 7,25.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA