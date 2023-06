As ações da General Motors Co (NYSE: GM) subiram mais de 5,0% esta manhã, depois que a montadora anunciou uma parceria com a Tesla Inc (NASDAQ: TSLA).

Detalhes do acordo Tesla-GM

Na sexta-feira, a montadora disse que seus veículos elétricos em breve poderão usar a vasta rede de cerca de 12.000 carregadores rápidos que a Tesla lançou na América do Norte.

Em 2025, a GM também mudará da porta CCS (atual padrão da indústria) para o padrão de carregamento norte-americano ou “NACS” encontrado em um Tesla. Segundo a CEO Mary Barra:

Temos aqui uma oportunidade real de fazer com que este seja o padrão unificado para a América do Norte, o que permitirá mais adoção em massa. Então, eu não poderia estar mais animado.

Enquanto isso, seus EVs usarão um adaptador e um aplicativo de carregamento para acessar a rede da Tesla. As ações da montadora de Detroit subiram 10% no acumulado do ano.

Cathie Wood reage à parceria

O CEO Barra também confirmou em entrevista à CNBC que a parceria com a Musk & Co ajudará a economizar até US$ 400 milhões.

As ações da Tesla Inc também estão no verde hoje, sugerindo que o acordo que entrará em vigor no próximo ano também é positivo para o gigante dos veículos elétricos. De acordo com Cathie Wood – o fundador e CEO da Ark Invest:

Isso ajuda a Tesla a arcar com as despesas da estação de carregamento. As vendas da Tesla estão altamente concentradas nas costas. Agora, fará mais sentido para a Tesla lançar estações de carregamento muito mais rapidamente em todo o país.

Também é digno de nota que Elon Musk assinou recentemente um acordo semelhante com a rival Ford Motor. No total, a Tesla diz ter cerca de 45.000 conectores de supercharger em todo o mundo.