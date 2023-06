Baleia adormecida por 2 anos vende US$ 2,3 milhões em BNB

Uma baleia do BNB que permaneceu inativa por dois anos vendeu US$ 2,3 milhões em suas participações na Binance Coin, de acordo com dados on-chain compartilhados pelo detetive de blockchain Lookonchain.

De acordo com os detalhes de um tweet publicado na segunda-feira, a conta mostrou que a baleia vendeu um total de 10.000 BNB hoje. O endereço da carteira continha inicialmente 25.000 moedas BNB que havia HODLed desde junho de 2021.

“Uma baleia que está adormecida há 2 anos vendeu 10.000 $ BNB ($ 2,3 milhões) a $ 230 hoje. Esta baleia era uma baleia #SAFEMOON antes e ganhou 110K $ BNB ($ 47,5 milhões na época) com apenas 10 $ BNB ($ 2.400 na época) em #SAFEMOON.”

A referida baleia acumulou 110.000 BNB após transferir 10 BNB para SafeMoon e receber 100 trilhões de tokens SAFEMOON. No entanto, eles se desfizeram da maioria dessas participações da SAFEMOON para adquirir o 110k BNB por $ 47,5 milhões na época.

A venda do BNB de hoje foi ao preço de $ 230, que caiu mais de 2% nas últimas 24 horas no momento em que a baleia liquidou as participações.

Perspectivas de preço do BNB como depósitos de baleias

BNB é a moeda nativa da Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume. O movimento da baleia ocorre em um momento em que o preço do token caiu mais de 22% na semana passada e está caindo mais de 66% em relação ao seu recorde histórico de quase US$ 690, que atingiu em novembro de 2021. Enquanto o mercado de baixa de 2022 é responsável pelas enormes quedas no valor do ATH, o atual sentimento negativo desencadeado pelo processo da semana passada contra a Binance e seu CEO Changpeng Zhao tem sido um fator.

O BNB caiu abaixo de US$ 300 na semana anterior à notícia e caiu além do nível de US$ 250, já que a Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA também processou a exchange cripto Coinbase.

Não houve uma grande mudança no preço da altcoin após o movimento da baleia. No entanto, com o mercado em meio à negatividade generalizada, a especulação pode induzir ainda mais pressão negativa e impactar o valor do token.

No entanto, do ponto de vista técnico, os analistas acreditam que o BNB deve sofrer uma recuperação após testar uma área de suporte chave. De acordo com Michael van de Poppe, uma varredura para os mínimos de US$ 220 também é possível.

$BNB looks at a potential relief bounce here.



Depends on whether we'll be sweeping the $220 level, but the oversold area is clearly there. pic.twitter.com/ozRu7nH9h6 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 12, 2023