Bernstein gosta da Oracle ‘mesmo excluindo AI’ após seus resultados do quarto trimestre

A Oracle Corporation (NYSE: ORCL) está negociando em horário estendido depois de relatar resultados melhores do que o esperado para seu quarto trimestre financeiro.

Oracle estoca forte receita de nuvem

Os investidores estão particularmente comemorando um aumento impressionante de 54% em sua receita de nuvem, que superou as estimativas da Street em impressionantes quatro pontos percentuais. No “ Worldwide Exchange ” da CNBC, Mark Moerdler de Bernstein disse:

Durante anos, muitos acreditaram que era um retardatário na mudança para a nuvem. A realidade era muito diferente. Gostamos da configuração e da oportunidade para a empresa em vários níveis, mesmo excluindo a IA

Mais de 30 empresas de desenvolvimento de IA se comprometeram a comprar mais de US$ 2,0 bilhões em capacidade em sua Nuvem Gen 2, de acordo com o comunicado à imprensa de ganhos.

Atualmente, Moerdler classifica as ações da Oracle como “excesso de peso”.

Oracle expande sua presença em IA

A Oracle recentemente fez parceria com a Cohere supostamente para integrar ferramentas de inteligência artificial generativas em sua nuvem. De acordo com o analista de Bernstein:

Do ponto de vista do investidor, é uma virada de jogo. Eles construíram uma estrutura de nuvem interessante para fornecer IA de alto desempenho para grandes modelos de linguagem e isso não está nas estimativas de ninguém.

No início deste ano, a Oracle estendeu sua colaboração com a Nvidia também. Moerdler considera concebível que a multinacional roube parte do mercado do Google Cloud no futuro.

Ao escrever, o estoque de tecnologia aumentou cerca de 45% em relação ao início do ano.

Figuras notáveis nos resultados Q4 da Oracle

Ganhou US$ 3,32 bilhões contra os US$ 3,19 bilhões do ano anterior

O LPA ajustado também subiu de US$ 1,54 para US$ 1,67

A receita saltou 17% em relação ao ano anterior, para US$ 13,84 bilhões

O consenso foi de US$ 1,58 por ação sobre receita de US$ 13,74 bilhões

Para o ano inteiro, a Oracle registrou uma receita recorde de US$ 50 bilhões. Espera-se emitir orientações sobre a chamada de ganhos.