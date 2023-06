Dólar do Zimbábue em colapso: ZWL/USD caiu 94% em um ano e controles de capital aumentando

Em um episódio sinistro de “história repetida”, o Zimbábue está aumentando ainda mais as taxas de juros e começará a vender moeda estrangeira a taxas determinadas pelo mercado, enquanto se esforça para proteger sua moeda doméstica em queda.

A moeda do Zimbábue (ZWL) foi relançada em 2019 após um período turbulento de dolarização. O antigo dólar do Zimbábue (com o símbolo de moeda ZWD, em vez da moeda atual que atende por ZWL) entrou em colapso em 2009 no que foi um dos episódios hiperinflacionários mais flagrantes e prejudiciais da história econômica moderna.

No entanto, o novo dólar do Zimbábue está sob forte pressão. A divergência entre a taxa do mercado negro e a taxa oficial tem aumentado continuamente, enquanto mesmo olhando para a taxa oficial mostra que a moeda perdeu 94% de seu valor no ano passado. Nos últimos quatro anos, desvalorizou 99%.

A nação permanece quase dolarizada com a dor de 2009 fresca na memória. A dolarização terminou oficialmente em 2019, quando a nova edição da moeda do Zimbábue foi lançada e todas as transações em moeda estrangeira foram proibidas. O objetivo era acabar com o sistema multimoedas que existia desde 2009 e aumentar a demanda pela moeda local.

No entanto, como tem acontecido repetidamente ao longo da história, os cidadãos relutaram em confiar na nova moeda em meio à proibição e contornaram as ordens do governo para continuar usando dólares no mercado negro.

O governo cedeu em 2020, suspendendo a proibição de transações em moeda estrangeira. Hoje, as estimativas da prevalência do dólar americano na economia giram em torno da marca de 80%.

Agora, a administração do Zimbábue está novamente pressionando o ZWL enquanto reprime a moeda estrangeira. As medidas anunciadas pelo tesouro zimbabweano incluem um imposto de 1% sobre todos os pagamentos estrangeiros, com direitos aduaneiros e outras taxas a serem pagas em moeda local.

As reservas estrangeiras também serão perseguidas. “Todas as receitas de exportação que não forem utilizadas após 90 dias serão liquidadas (no) mercado interbancário”, acrescentou o ministro das Finanças, Mthuli Ncube, em comunicado no mês passado.

Zimbábue tem as taxas de juros mais altas do mundo

Com uma moeda caindo drasticamente e uma inflação perniciosa, o Zimbábue também está aumentando as taxas de juros. Tem a maior taxa básica de juros do mundo, elevando a taxa de 140% para 150%.

O banco central já havia cortado as taxas de 200% para 150% em fevereiro, quando a inflação deu sinais de desaceleração. Depois de atingir 285% em 2022, caiu para 87% em março de 2023. Ele se recuperou desde então, com a leitura mais recente em maio chegando a 131% e agora levando o banco central a aumentar as taxas.

A desconfiança da moeda é uma versão mais perniciosa do que está acontecendo na Turquia, sobre a qual escrevemos um artigo na semana passada. Algo semelhante está acontecendo na Argentina, onde a inflação altíssima, taxas de juros vertiginosas e uma forte preferência por dólares americanos entre os cidadãos está causando uma crise existencial (mergulho profundo na Argentina aqui).

E, como todas as crises cambiais, é difícil interromper o ímpeto de venda assim que começa.

O dólar do Zimbábue entrará em colapso?

Se fosse qualquer outro país – digamos, Turquia ou Argentina – seria um desafio extremo tirar a moeda do precipício nesta situação. Mas o impacto psicológico da crise de 2009 significa que no Zimbábue é ainda mais difícil restabelecer a confiança na moeda doméstica. 2009 é apenas quatorze anos atrás, e a sociedade do Zimbábue carrega as cicatrizes hoje, oh-tão-evidente.

Isoladamente, restringir o uso de moeda estrangeira, bem como absolver a liquidação automática das reservas cambiais dos exportadores caso eles não vendam, criará, por definição, demanda para ZWL. Mas o conceito de dinheiro é uma construção social e só tem valor se as pessoas acreditarem que tem valor. Em outras palavras, é um jogo de confiança. Com essas medidas agressivas destacando o desespero do regime, o crescente abismo entre a taxa oficial e a taxa do mercado negro e o fato da antiga moeda local ter entrado em colapso tão recentemente, está começando a parecer absurdo que isso possa ser revertido.

Talvez a indicação mais contundente do pânico tenha sido o anúncio em abril de que o banco central introduziria uma moeda digital lastreada em ouro, com os “tokens” transferíveis entre pessoas e empresas como forma de pagamento.

Isso ocorre menos de um ano depois que as moedas físicas de ouro foram lançadas em julho de 2022, como mais uma tentativa de reduzir o uso do dólar americano e aumentar a confiança monetária. As moedas eram muito caras para a maioria pagar e usar, especialmente para itens básicos. Esses novos tokens digitais visam garantir que mesmo “aqueles com pequenas quantias” de dinheiro possam participar, de acordo com John Mangudya, governador do banco central do Zimbábue, “para que não possamos deixar ninguém (para trás)”.

Entre o exótico e o ambicioso, o incomum e o desesperado, as opções para sustentar a moeda nacional estão se esgotando para o Zimbábue e seu banco central. Os cidadãos do país já viram esse filme antes e, embora o original não tenha mencionado tokens digitais ou blockchains, eles provavelmente serão capazes de adivinhar como termina independentemente.