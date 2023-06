Previsão do preço da lira turca: novo regime monetário, USD/TRY em baixa histórica

O recém-reeleito presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, nomeou um novo ministro das Finanças, Mehmet Şimşek, no sábado. Şimşek começou seu mandato com a promessa de devolver a nação às políticas “racionais”, após anos de movimentos monetários e fiscais pouco ortodoxos que serviram para esmagar a lira, a moeda que perdeu dois terços de seu valor em menos de três anos.

Até agora, o mercado não está comprando a reivindicação. A lira (USD/TRY) atingiu o nível mais baixo de todos os tempos na semana passada devido à vitória de Erdoğan e caiu ainda mais apesar da promessa de Şimşek. Agora são necessárias 21,45 liras para comprar um dólar – uma queda de mais 6% em relação a antes de sua nomeação.

Quais são as políticas da Turquia?

Şimşek tem muito o que mudar se quiser manter sua promessa de incutir uma política “racional”. Em todo o mundo, os bancos centrais têm aumentado as taxas nos últimos 16 meses para combater uma crise de inflação global que surgiu. A Turquia, no entanto, contrariou a tendência. Sob o regime anterior de Erdoğan, o presidente e predecessor de Şimşek, Nureddin Nebati, vinha cortando as taxas de juros. O gráfico abaixo contrasta a abordagem com o Federal Reserve nos EUA.

Diante desse cenário, Şimşek jurou mudar a abordagem da Turquia. “Transparência, consistência, previsibilidade e conformidade com as normas internacionais serão nossos princípios básicos para alcançar o objetivo de aumentar o bem-estar social”, disse ele no domingo ao assumir formalmente o cargo.

A Turquia não tem escolha a não ser retornar a uma base racional. Daremos prioridade à estabilidade macrofinanceira. Mehmet Simsek

A política não convencional ocorre apesar da Turquia sofrer de um problema de inflação particularmente agudo, mesmo pelos padrões vistos internacionalmente no ano passado. O número mais recente mostra a inflação em 43%, chegando a 85% em outubro.

Alguns dias antes da nomeação de Şimşek, Erdoğan desafiou a ideia de que a inflação poderia ser derrotada, embora não tenha feito referência ao aperto das taxas. No mínimo, insinuou o contrário, dizendo na passada segunda-feira que a taxa de juro do banco central “foi agora reduzida para 8,5% e vão ver a inflação continuar a cair”. Ele jurou ainda que, em relação à luta para domar a inflação, “se alguém pode fazer isso, eu posso”,

Şimşek atuou anteriormente como ministro das finanças antes de deixar o governo em 2018. Desde então, a lira caiu 77% e a crise aumentou rapidamente. Por falta de uma expressão melhor, o show parece ser na Turquia, com o flautista voltando para casa para ser pago. O Financial Times informou que Erdoğan reduziu as reservas de moeda estrangeira e ouro em US$ 17 bilhões nas seis semanas que antecederam as eleições gerais, uma queda de 15%. Esses US$ 17 bilhões estão divididos entre um saque de US$ 9,5 bilhões em moeda estrangeira e US$ 7,5 bilhões em ouro (a Turquia detinha 572 toneladas de ouro no início do ano). Números atualizados colocam o declínio nas reservas totais em cerca de US$ 27 bilhões, constituindo uma queda de 24%.

As finanças do governo da Turquia estão sob pressão

Obviamente, isso não pode continuar indefinidamente, algo que Şimşek evidentemente percebe. Embora tenham sido introduzidos controles de capital para restringir o acesso à moeda estrangeira para os cidadãos, bem como a suspensão das importações de ouro após o terremoto de fevereiro, quando a demanda no varejo saltou, a escala da saída de reservas do governo é muito grande.

Os problemas são agravados pela existência de contas de poupança especiais, que pagam uma taxa de juros maior se a lira desvalorizar, com a ideia de incentivar os cidadãos a manter liras (elas faziam parte de um projeto mais amplo de Nebati, conhecido como “lira-ização ”, para reforçar a demanda de liras). Até agora, essas contas custaram ao governo US$ 4,7 bilhões, de acordo com o predecessor de Şimşek, Nebati. Isso aumenta ainda mais o risco de desvalorização da lira, já que as finanças do governo estão atreladas à moeda, uma vez que devem compensar o déficit se a lira cair.

O que vem a seguir para a lira?

Então, com todo esse enfraquecimento e preocupação, o que vem a seguir para a lira? As promessas de Şimşek de um novo regime monetário são um sinal de que o grande declínio da lira pode estar prestes a diminuir?

“Reduzir a inflação para um dígito no médio prazo… e acelerar a transformação estrutural que reduzirá o déficit em conta corrente são de vital importância para nosso país”, disse Şimşek no domingo.

Ao ouvi-lo, alguém seria tentado a concluir que a lira pode, de fato, finalmente encontrar alguma trégua. O único problema é que o presidente continua sendo Recep Tayyip Erdoğan, um homem notoriamente teimoso e que nunca permitiu muita autonomia ao banco central. Ele também não permitiu que seus ministros das finanças operassem livremente – Şimşek deixou seu cargo anterior como vice-primeiro-ministro em 2018, quando Erdoğan nomeou seu genro, Berat Albayrak, como ministro das finanças.

Portanto, embora Şimşek possa estar falando o que os investidores estrangeiros – e cidadãos turcos – vão querer ouvir, ainda não se sabe se isso resultará em ação. Eles dizem que o mercado nunca mente, afinal, e a lira não fez nada além de cair ainda mais após os comentários de Şimşek.

Erdoğan dificilmente tem sido tímido sobre sua fé inabalável em baixas taxas de juros. “Por favor, siga-me após as eleições e você verá que a inflação cairá junto com as taxas de juros”, disse ele à CNN antes da eleição em maio. Questionado sobre se isso significava que não haveria mudança na política econômica, ele respondeu enfaticamente: “Sim. Absolutamente.”

Isso resume o problema. Se a Turquia estivesse fazendo o possível para reverter esta crise, como Şimşek promete, seria uma ordem difícil. Mas a presença e determinação de Erdoğan em seguir uma política frouxa torna quase impossível o que já é um trabalho desafiador. Isso torna outra coisa também impossível de formular: um argumento convincente para comprar a lira agora.

