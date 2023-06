O Federal Reserve adotou um de seus tons mais agressivos já registrados nos últimos meses. Precisamente, o banco aumentou as taxas em todas as dez últimas reuniões e elevou a taxa oficial de juros para mais de 5% pela primeira vez em mais de uma década. Além disso, o banco iniciou uma política de aperto quantitativo (QT), reduzindo seu balanço em bilhões de dólares.

Federal Reserve irá pausar seus aumentos

A maior notícia econômica desta semana será a próxima reunião de política monetária do Federal Reserve. Os economistas acreditam que o Fed decidirá deixar as taxas de juros inalteradas, uma vez que observa o impacto dos aumentos anteriores.

Esta decisão virá um dia depois que os EUA publicarem os dados mais recentes do índice de preços ao consumidor (CPI). Economistas acreditam que os dados do CPI caíram modestamente em maio, à medida que o custo da energia recuou. Precisamente, eles esperam que a inflação ao consumidor do país caia para 4,1% em maio, ante os 4,9% anteriores.

Uma pausa do Fed será bem-vinda para traders e investidores de ações e criptomoedas. Isso explica por que os índices de ações americanos, como o S&P 500 e o índice Nasdaq 100, saltaram para um mercado em alta nos últimos dias.

Impacto na AltSignals

Uma pausa ou pivô do Fed provavelmente será uma coisa boa para a AltSignals e outras criptomoedas. Para começar, a AltSignals é uma empresa de tecnologia que busca mudar a indústria financeira por meio da inteligência artificial.

É uma empresa lucrativa que possui milhares de clientes em todo o mundo. Esses clientes, que deixaram classificações encorajadoras, recebem sinais de negociação atualizados que incorporam em suas negociações diárias.

Esses sinais são criados usando uma análise técnica aprofundada, que inclui indicadores como médias móveis e o Índice de Força Relativa (RSI). Agora, com o boom da indústria de IA, os desenvolvedores buscam melhorar seus sinais usando a tecnologia.

Como parte desse processo, eles estão realizando uma venda de tokens, que fornecerá as finanças necessárias para o processo. A primeira etapa desta venda visa arrecadar US$ 1.080.000 com a venda de tokens $ASI. Cada token ASI está sendo vendido por US$ 0,015.

De acordo com seu site, a AltSignals já arrecadou mais de US$ 981 mil de investidores, o que equivale a cerca de 90,87% de todos os sinais.

Investindo na AltSignals

Os analistas acreditam que a inteligência artificial irá revolucionar todas as indústrias. Em uma entrevista na semana passada, Eric Jackson, da AMJ Capital, disse acreditar que a IA é a próxima grande novidade. Ele acredita que a tecnologia vai revolucionar o setor financeiro, inclusive os fundos de hedge.

Em uma entrevista separada, Stan Druckenmiller, uma das pessoas mais ricas do mundo, disse que a IA estava dominando seu longo portfólio. Ao mesmo tempo, ações de IA como Nvidia e C3 subiram dois dígitos este ano, sinalizando que os investidores estão otimistas com o setor.

Portanto, faz sentido alocar algum dinheiro para projetos de IA como a AltSignals. No entanto, devido aos riscos envolvidos, é recomendável que você invista uma pequena parcela de sua carteira nesses ativos. Em outras palavras, devido aos fatores de alto risco e alta recompensa, você só deve alocar fundos que se sinta confortável em perder.