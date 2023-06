O índice DAX 40 aguarda as decisões do BCE e do Fed

O índice DAX ficou estável este mês, pois as preocupações com as economias chinesa e europeia continuam. O índice foi negociado a € 16.000, onde esteve nos últimos dias. Permanece cerca de 2,37% abaixo do nível mais alto deste ano. Esse desempenho reflete o de outras ações europeias, como o CAC 40 e o IBEX.

Decisões do Fed e do BCE à frente

O índice alemão DAX 40 teve um bom desempenho este ano, ajudado pela recuperação contínua das economias europeia e chinesa. Mais importante ainda, a contração significativa da economia europeia que os analistas esperavam não se concretizou.

Esta recuperação foi ajudada pelos preços relativamente baixos do gás natural. Depois de atingir o pico em 2022, os preços europeus do gás natural caíram para o nível mais baixo em cerca de dois anos. Essa tendência está apoiando consumidores e empresas europeus.

Recentemente, no entanto, o índice DAX oscilou com o surgimento de sinais de que a economia chinesa não está indo bem. Conforme escrevi aqui , os dados publicados neste mês mostraram que as exportações e importações chinesas despencaram em maio.

Os números chineses são importantes para o DAX alemão e outros mercados europeus devido à grande quantidade de mercadorias que o país compra. Por exemplo, empresas como BMW, VW e Daimler consideram a China como seus maiores mercados.

Haverá três catalisadores importantes para o índice DAX 40 esta semana. Primeiro, os EUA publicarão seus dados de inflação na terça-feira. Estes são números cruciais porque têm um impacto sobre a Reserva Federal.

Em segundo lugar, o Fed entregará sua decisão sobre a taxa de juros na quarta-feira. Um tom dovish será bom para as ações alemãs por causa da estreita correlação com os pares americanos.

Em terceiro lugar, o Banco Central Europeu (BCE) entregará sua decisão na quinta-feira. Economistas esperam que o banco decida aumentar as taxas em mais 0,25%.

Finalmente, a China entregará sua produção industrial, vendas no varejo e números de empregos no final desta semana. Esses números fornecerão mais informações sobre o estado da economia chinesa.

Previsão do índice DAX

Gráfico DAX por TradingView

O índice DAX alemão moveu-se de lado recentemente. Isso pode mudar esta semana, dependendo das notícias importantes sobre a política monetária. No gráfico 4H, o índice está se consolidando nas médias móveis exponenciais de 25 e 50 períodos (EMA).

O preço está acima do importante nível de suporte em € 15.701, o ponto mais alto em 7 de março. Portanto, a perspectiva do índice é neutra com um viés de alta. Essa recuperação será confirmada se o Fed decidir pausar seus aumentos de juros.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA