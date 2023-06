A maior bolha de ativos de todos os tempos: Japão dos anos 80 – estudo de caso

Eu faço muitas análises sobre retornos de longo prazo no mercado de ações. Países x países. Fundos versus fundos. Setores x setores. Embora os retornos passados nunca sejam indicativos de desempenho futuro, estudar o que aconteceu antes fornece uma boa estrutura para o que acontecerá a seguir.

No ano passado, publiquei algumas pesquisas centradas em três fatos influentes em relação ao mercado de ações dos EUA:

A maioria dos investidores ativos não consegue vencer o mercado

O S&P 500 tem um retorno histórico ajustado pela inflação de 8,5% em média

O mercado é extremamente volátil

Essa trajetória volátil, mas ascendente, se aplica ao mercado de ações dos EUA. No entanto, não se sustenta em todos os lugares. Na verdade, isso nos leva ao que é, segundo muitas métricas, a maior bolha de ativos da história da humanidade: o mercado de ações japonês da década de 1980.

O que aconteceu com o mercado de ações japonês?

Ultrajante. Essa é a primeira palavra que vem à mente ao descrever os ganhos impressos pelo mercado de ações japonês na década de 1980.

O Nikkei 225 (índice ponderado por preços composto por 225 ações negociadas publicamente na Bolsa de Valores de Tóquio) abriu a década de 1980 negociando em um nível de 6.560. Dez anos depois, fechou a década negociando perto de 39.000. Hoje, 33 anos depois desse pico, o índice ainda é negociado 23% abaixo desse nível, em cerca de 30.000 no momento da redação deste relatório.

Estar submerso em seu investimento 33 anos depois é um fato impressionante, e significativamente, uma queda de 23%. Mas tal foi o ritmo e a enormidade da expansão japonesa nos anos 80 que, três décadas depois do estouro da bolha, investidores mal calculados ainda estão esperando para empatar.

Existem algumas estatísticas que ilustram bem como as coisas eram vertiginosas naquela época. Primeiro, examine os retornos anuais:

Isso é quase um retorno de 500%. Isso é definitivamente robusto, mas não exatamente de cair o queixo. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais. Em primeiro lugar, o crescimento atingiu o pico nos anos 80, mas os anos 50, 60 e 70 também foram uma benção para os investidores.

Na verdade, o Nikkei abriu a década de 50 negociando em 101,68. No pico, quatro décadas depois, era de 38.921, o que significa que um investimento de $ 100 em 1950 teria crescido para $ 38.277 em 1990 (observe que estou usando dólares neste artigo para simplificar, mas é claro que o Nikkei é baseado em ienes, então se você estiver um investidor americano, haverá efeitos cambiais aqui também).

Mas para retratar o tamanho da bolha no contexto, é preciso comparar internacionalmente, ou referenciar os indicadores econômicos. A minha favorita é outra simples: no final dos anos 80, as ações japonesas representavam quase 45% do mercado global de ações. Para efeito de comparação, os EUA ficaram em segundo lugar com 33% e o Reino Unido em terceiro, abaixo de 10%.

As quatro maiores empresas do mundo por capitalização de mercado eram japonesas, com treze empresas japonesas entre as vinte maiores.

Que tal comparar com os ganhos, a técnica clássica de avaliação? A relação P/L do Nikkei subiu acima de 60X em seu pico. Globalmente, a média na época era de 15X, o que significa que o Nikkei era quatro vezes maior.

Olhando para o índice CAPE, que compara o preço de uma ação com seus ganhos ajustados ciclicamente ao longo de dez anos, as ações japonesas quase ultrapassaram 100 vezes. Comparando isso com talvez a bolha mais notória dos últimos tempos, a bolha das pontocom, não chega nem perto – as ações dos EUA não ultrapassaram 50 vezes durante o caos de 1999/2000.

mercado imobiliário japonês

Claramente, as avaliações das ações eram absurdas, mas a bolha não se limitou às ações. Os imóveis japoneses aumentaram mais de 50 vezes entre 1955 e 1986. No mesmo período, os preços ao consumidor apenas dobraram. O gráfico de imóveis residenciais abaixo mostra que, ainda hoje, os preços das casas estão muito longe do pico, apesar de a maioria das outras nações ocidentais ver os preços ficarem verticais nos últimos anos.

Olhando especificamente para Tóquio, o preço médio de uma casa era 15X a renda média. Para referência, publiquei um relatório sobre o mercado do Reino Unido há algumas semanas, pois esse índice acabou de ultrapassar 9, um recorde histórico e em meio a uma crise imobiliária. Os números japoneses são realmente difíceis de acreditar quando colocados em contexto.

O colapso da bolha japonesa

A bolha, como as bolhas tendem a fazer, estourou. Um tanto poeticamente, o pico do mercado de ações veio no último dia de negociação na década de 1980, quando o Nikkei fechou em 38.915. Enquanto escrevo isso em 2023, ainda não chegou perto desses níveis novamente.

O mercado teve uma queda de 39% em 1990. O ano de 1991 não foi tão ruim, fechando o ano com queda de menos de 4%. Mas então 1992 trouxe outra perda de 26%. O nikkei havia perdido quase 60% em três anos.

No entanto, embora o Nikkei 225 ainda esteja sendo negociado abaixo dos níveis de 30 anos atrás, é importante observar que isso ocorre sem dividendos. Este não é, portanto, um quadro totalmente realista – com os dividendos incluídos, o índice está atualmente a menos de 5% do nível de 30 anos atrás, no auge da bolha. Obviamente, este ainda é um retorno horrível, mas não é tão ruim e a ressalva é importante.

No geral, o fato não muda a afirmação de que, em termos de valor total em dólares, a bolha japonesa é provavelmente a maior da história da humanidade.

O mercado de ações dos EUA vai quebrar?

A pergunta mais interessante que saiu dessa análise japonesa é a seguinte: isso destaca um risco enorme para o investimento de longo prazo? Ou é tolice supor que o S&P 500 é um investimento seguro de longo prazo considerando o que aconteceu no Japão?

Para isso, eu diria que há dois pontos vitais a serem mencionados. O primeiro é o conceito de média de custo em dólares. No mundo real, é raro alguém entrar no mercado com uma grande soma de dinheiro e nunca mais investir. Mais provavelmente, vemos investimentos consistentes ao longo de muitos anos, à medida que os indivíduos trabalham, ganham dinheiro e envelhecem, com suas circunstâncias financeiras e de vida mudando com o passar do tempo.

Isso muda todo o escopo da análise. Para ilustrar como, deixe-me mostrar um modelo que construí para um artigo recente sobre média de custo em dólares no mercado dos Estados Unidos.

O gráfico abaixo é uma visualização do valor atual dos investimentos mensais de $ 100 no mercado de ações dos EUA, começando logo no topo do mercado altista em dezembro de 2021. Em outras palavras, o investidor entra no mercado *certo* no mercado altista pico.

Apesar de entrar no mercado no pior momento possível, até abril de 2023 (quando o gráfico foi criado), eles estavam no lucro. Isso apesar de investir no pior mercado de baixa dos últimos vinte anos. Obviamente, isso é específico para os EUA e o mercado se recuperou desde então, mas é uma boa maneira de demonstrar que, ao investir consistentemente durante um período de tempo, os retornos nunca serão tão dramáticos como se alguém tivesse investido logo no início. principal. Se o investidor tivesse colocado todo o seu dinheiro no mercado no pico e nunca mais investido, ele ainda estaria em queda de 14% (primeira barra no gráfico – um investimento de $ 100 vale atualmente $ 86).

No Japão é a mesma coisa. Enquanto um investimento no pico do mercado está atualmente em queda de 23%, se alguém tivesse investido a mesma quantia anualmente, começando no dia do pico do mercado de ações em 1989 e continuando desde então, eles subiriam 90%. E, novamente, isso sem considerar dividendos.

Portanto, embora os retornos possam ser dramatizados a partir do pico, a perda impressionante de 23% em 30 anos não é um cenário muito realista quando se trata de um investidor prático. Dito isto, um retorno de 90% em 30 anos ainda é abominável, e você literalmente poderia ter feito qualquer outra coisa com seu dinheiro sobrando e obtido um retorno melhor.

O segundo ponto a considerar ao avaliar a probabilidade de isso acontecer nos EUA é o fato de que as avaliações no S&P 500 não são tão desequilibradas quando comparadas a outros mercados ao redor do mundo. Abordei as avaliações anteriormente no artigo sobre índices P/L, índices CAPE e qual parte do valor de mercado das ações globais estava no Japão. Todos esses números foram surpreendentes e nada se compara a eles hoje, nos Estados Unidos ou em outro lugar.

As ações dos EUA estão mais caras que as de outros países há algum tempo, como demonstra o gráfico abaixo, mas a discrepância não está nem no mesmo nível do que vimos no Japão, quando a relação P/L do Nikkei era quatro vezes maior média global.

Pensamentos finais

A bolha das ações japonesas dos anos 80 é um estudo de caso aterrorizante. Embora algo semelhante nos EUA abalasse o mundo financeiro, há muitos fatores que explicam o que aconteceu no Japão e não são necessariamente indicativos da situação nos EUA.

Dito isto, trata-se de um alerta para os investidores em relação ao conceito de risco, especialmente no que diz respeito aos horizontes de tempo. Em essência, as ações pagam um retorno para compensar os investidores pela volatilidade de curto prazo. É por isso que o horizonte de tempo e a diversificação são fundamentais quando se trata de comprar no mercado de ações. É também por isso que comprar por um período prolongado e de maneira consistente espalha o risco em oposição a uma entrada única.

Não há nada que sugira que a situação japonesa seja iminente para as ações dos EUA. Mas ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, muito menos eu. A suposição de um retorno de 8% ou 10% com dividendos (que deve ser incluído em todas as projeções financeiras e precisa ser considerado ao avaliar a situação japonesa) é padrão para ações americanas de longo prazo, mas isso está longe de ser garantido.

Mas, para finalizar, o custo de oportunidade pode ser o maior de todos. Ficar à margem enquanto os investidores desfrutam de ganhos lucrativos, especialmente nos últimos anos, quando as impressoras de dinheiro estão aquecidas e a inflação aumentou em conjunto com os preços dos ativos, tem sido uma pílula difícil de engolir. A paranóia é um jogo perigoso e escolhi literalmente a pior bolha de ativos da história para esta peça.

Um horizonte de tempo de longo prazo e uma alocação prudente de portfólio continuam sendo o rei, e essa história de horror do Japão certamente não me manterá fora do mercado de ações dos EUA. Para mim, essa seria a maior aposta de todas, e uma que até mesmo os números por trás dessa história de terror lutam para justificar.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA