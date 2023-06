O que aconteceu com a moeda libanesa: a libra pode ser salva?

Muitas moedas de países de fronteira e mercados emergentes perderam seu valor nos últimos anos. Alguns dos mais notáveis são o peso argentino, o dólar zimbabuano, o xelim queniano, a lira turca e a naira nigeriana, entre outros. A moeda libanesa também caiu para uma mínima recorde, levando muitos bancos a fechar suas portas.

Por que a libra libanesa caiu

O Líbano teve uma queda dramática em desgraça nas últimas décadas. No seu auge, o país foi considerado um dos lugares de maior sucesso do mundo. Beirute, sua capital, era um dos melhores lugares para ir.

Hoje, o Líbano é uma sombra de seu antigo eu. O governo entrou em colapso, a inflação disparou, a moeda se desvalorizou e a migração do país aumentou. Moedas fortes, especialmente dólares americanos, tornaram-se extremamente raras, enquanto a taxa de desemprego atingiu o nível mais alto já registrado.

A principal razão pela qual a libra Labanon caiu é a política, com o país sem presidente, já que as tensões entre o Hezbollah e os cristãos aumentaram. Sem um governo, tornou-se difícil para a economia se recuperar. Uma grande explosão em 2021 e a pandemia de Covid-19 pioraram as coisas.

Ao mesmo tempo, a economia do Líbano não tem grandes exportações. Como muitos mercados fronteiriços, o país depende principalmente de remessas de estrangeiros. Com o fechamento dos bancos, essas remessas caíram nos últimos anos.

Houve outras causas para a queda da libra libanesa. Por exemplo, a guerra na Síria levou muitos investidores estrangeiros a retirar seu dinheiro dos bancos libaneses, levando a uma grande escassez de dólares. Como resultado, as pessoas com contas em dólares viram restrições significativas de retirada. O Líbano também não pagou sua dívida externa.

A moeda libanesa pode ser salva?

Nesta fase, acredito que é difícil salvar a moeda do Líbano, especialmente agora que não há um governo efetivo. Além disso, ao contrário de países como Arábia Saudita e Catar, que vendem bilhões de commodities, o Líbano não possui vastos recursos naturais.

Além disso, mesmo que haja um grande resgate, por exemplo do FMI, é difícil ver como isso estabilizaria a moeda. Por um lado, as pessoas no Líbano já viram suas moedas locais desvalorizarem dentro de alguns anos. A maioria dessas pessoas nunca mais economizará ou investirá na moeda local.

Vimos uma situação semelhante no Zimbábue, onde o governo introduziu uma nova versão da moeda local. Hoje, o dólar do Zimbábue perdeu mais de 50% de seu valor, conforme escrevemos aqui . Portanto, é difícil prever o que acontecerá com o Líbano no curto e no longo prazo.

Uma solução provável seria o país adotar uma moeda estrangeira como o dólar americano. Isso é impossível por enquanto porque o país precisa primeiro comprar bilhões de dólares e não tem esses recursos.