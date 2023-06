Ripple vs. SEC: Documentos do discurso de Hinman finalmente divulgados ao público

Os documentos vinculados ao ex-diretor da Divisão de Finanças Corporativas da Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA de 2017 a 2020, William Hinman, foram divulgados ao público depois que Ripple solicitou ao tribunal que os liberasse.

Em um discurso feito em 2018, Hinman sugeriu que, segundo ele, o bitcoin (BTC) e o éter da Ethereum (ETH) não eram valores mobiliários. Um dos e-mails de Hinman dizia:

“Não precisamos ver a necessidade de regular o Ether, como é oferecido atualmente, como um título.”

O preço do RXP salta 7,4%

O preço do XRP saltou 7,4% após a divulgação dos documentos. O preço havia, no entanto, retraído para US$ 0,5374 no momento desta publicação, mas ainda estava no verde.

XRP price chart. Source: Coinmarketcap

Embora o aumento de preço ressoe com os ganhos nominais no mercado criptográfico mais amplo, os traders de XRP estão apostando em um resultado favorável para a Ripple Labs em seu processo Ripple vs. SEC em andamento.

De acordo com o Ripple Labs, os comentários de Hinman quando ele estava no comando da liderança da SEC indicam que o XRP não deve ser visto como um valor mobiliário, o que poderia favorecer a empresa de pagamentos.

A SEC entrou com uma ação contra a Ripple em 2020 por alegações de que a empresa vendeu títulos não registrados. Desde a sua criação, a Ripple manteve distância entre a rede XRP Ledger e o token que alimenta alguns de seus produtos, ou XRP.