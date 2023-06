Representante dos EUA Brad Sherman sobre SEC “acabando” com cripto nos EUA: “Espero que sim”

O representante dos EUA, Brad Sherman, continuou sua postura anticripto, desta vez afirmando em uma entrevista à CNBC que a criptomoeda “ atraiu tantos charlatães e certamente precisa de regulamentação”.

O membro do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA fez as observações durante uma aparição no programa ‘The Exchange’ antes do anúncio da taxa do Fed. Seus comentários também vieram após a recente ação regulatória contra a Binance e a Coinbase pela Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA.

“A cripto vai desaparecer por causa da cripto”

Questionado se a regulamentação cripto e a onda repentina de ações de execução e ações judiciais da SEC prenunciavam o fim da cripto na América, o congressista respondeu:

“Espero que sim, acho que não”, antes de acrescentar que a criptografia, mesmo como uma rede de investimentos, não era boa para a América.

“Se você ouvir os promotores, eles dizem que estão tentando isolar um sistema financeiro de crédito que é impermeável ao governo federal – de modo que esteja disponível para sonegadores de sanções. Para que os EUA não tenham mais esse papel importante nos assuntos internacionais”.

Ele acrescentou que a definição de criptomoeda é “dinheiro oculto”, explicando que seus sonegadores de impostos e sanções precisam de dinheiro oculto.

Sobre o argumento de que a criptografia existe para reduzir os custos de transação para o americano médio, ele exclamou que a indústria já existe há algum tempo e que, mesmo quando atingiu o valor de mercado de US$ 3 trilhões, “não tornou mais fácil ou barato compre um sanduíche.”

Seu argumento:

“Você vai ao Metrô, pode usar cartão de débito e pode usar cartão de crédito. Se você tem criptografia, o que você faz? Você tem que trocá-lo por dinheiro, depois transferi-lo para o cartão de débito e comprar um sanduíche. Não é um sistema de pagamento, não é uma moeda. É uma tentativa de ganhar trilhões de dólares criando uma moeda.”

Em novembro de 2022, a exchange cripto FTX entrou em colapso dramático e o então CEO Sam Bankman-Fried foi preso e acusado de fraude, entre outros crimes. Milhões de clientes foram vítimas da implosão da FTX, que ocorreu devido à falência de várias empresas de criptomoedas, eventos capturados nestas 25 estatísticas de um “2022 louco” para criptomoedas.

Embora ele não ache que a criptografia será “regulamentada até a extinção”, Sherman diz que a queda da indústria é ela mesma.

“Atraiu tantos charlatães e certamente precisa de regulamentação. Sam Bankman-Fried não é o único. Por fim, acho que a criptografia desaparecerá por causa da criptografia. Não há nenhuma razão lógica para que o Bitcoin seja mais valioso do que a moeda de hamster e, se a moeda de hamster estiver lá, o que dizer da moeda Cobra? Um ano atrás eu disse, bem, não há moeda de mangusto – talvez devesse haver uma moeda de mangusto e eles criaram uma e por um tempo ela valia milhões de dólares.”