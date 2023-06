O preço das ações da WeTrade teve um pequeno aperto: evite esse estoque de um centavo

O preço das ações da WeTrade (OTCMKTS: WETG) teve uma forte recuperação na quarta-feira depois que a empresa chinesa lançou um novo produto para aproveitar a inteligência artificial aceno. As ações dispararam mais de 70%, seu melhor dia desde que a empresa abriu seu capital há alguns anos. Este rali elevou seu valor de mercado total para mais de $ 15 milhões.

Por que o WETG disparou?

As empresas chinesas de pequena capitalização se tornaram populares entre os day traders nos últimos meses. Recentemente escrevi sobre Chijet, um misterioso veículo elétrico empresa cujas ações subiram dois dígitos em um dia. Também escrevemos sobre a AMTD Idea, cujas ações saltaram mais de 1.000% em 2022.

O WeTrade também se tornou popular entre os day traders. É uma pequena empresa chinesa que fornece soluções de software para empresas de todos os setores. A empresa opera em quatro divisões principais, incluindo YCloud, WTPay, Y-Health e YG.

Como o nome sugere, o YCloud fornece serviços de computação em nuvem para empresas de marketing, enquanto o WTPay está no setor de pagamentos. A Y-Health constrói soluções para detectar e prevenir epidemias. A YG fornece novas soluções digitais de energia. Como uma empresa chinesa, pouco se sabe sobre o WeTrade, pois a empresa não publica a extensa declaração de 10k.

A WeTrade tem estado sob pressão nos últimos meses, pois esteve perto de ser excluída da Nasdaq. Ele sobreviveu fazendo uma divisão reversa. A notícia mais recente é que a empresa buscou se beneficiar do boom da inteligência artificial.

Em comunicado, a empresa disse que estava lançando um modelo de linguagem em larga escala que ajudará seus clientes a resolver os principais desafios. Ele pode lidar com trechos de tags de artigos, conteúdo de notícias e correção de erros de texto, entre outros. Hechun Wei, o CEO disse :

“A WeTrade gradualmente mudou seu foco de negócios para o exterior. Além dos setores de produtos subjacentes, como produtos inteligentes de IA, os novos negócios de energia e negócios financeiros transfronteiriços se tornarão o foco dos negócios do grupo”.

WeTrade previsão de preços de ações

O gráfico acima mostra que o preço das ações da WeTrade está em forte tendência de queda desde o pico de $ 9.159 em 2022. É uma empresa pouco negociada, conforme evidenciado pela falta de volume. As ações permaneceram abaixo de todas as médias móveis, sinalizando que os ursos ainda estão no controle.

Portanto, há uma probabilidade de que a ação retome a tendência de queda, já que os vendedores visam o próximo suporte chave em US$ 10. Uma queda abaixo de US$ 10 fará com que ele se mova para uma mínima ajustada ao split de US$ 6,18.