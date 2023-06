O preço do Bitcoin quebra o suporte principal: Solana, Jasmy, EOS, perspectiva da IOTA escurece

O preço do Bitcoin (BTC/USD) ficou sob intensa pressão de venda, pois o índice de medo e ganância mudou para a área de medo após a última decisão do Fed. Ele conseguiu cair abaixo do importante nível de suporte em US$ 25.000, onde lutou para cair abaixo deste mês. Outras altcoins como Solana, Jasmy, Litecoin e Sui recuaram para seus níveis mais baixos em meses.

Deslizes do índice de medo e ganância do Bitcoin

O preço do Bitcoin ficou sob pressão nas últimas semanas, à medida que o rali recente desaparecia. Ao todo, a moeda caiu mais de US$ 6.000 desde seu ponto mais alto este ano. Como resultado, o valor de mercado total de todas as criptomoedas caiu da alta acumulada no ano de US$ 1,3 trilhão para cerca de US$ 1 trilhão.

O índice de medo e ganância do Bitcoin mudou para o nível de medo de 41, sinalizando que os investidores estão ficando preocupados com o setor. Em contraste, o índice de medo e ganância da CNN Money saltou para a área de ganância extrema de 81.

Existem duas razões principais pelas quais o preço do Bitcoin perdeu seu suporte principal. Primeiro, há preocupações sobre o Federal Reserve. Enquanto o banco decidiu deixar as taxas de juros inalteradas, o banco sinalizou que vai aumentá-las em mais 0,50% este ano. Isso explica por que os índices Dow Jones e Russell 2000 caíram mais de 1%.

https://www.youtube.com/watch?v=OyQ-blnkrOE

Em segundo lugar, o preço do Bitcoin despencou em meio às crescentes preocupações regulatórias do setor. Como escrevemos aqui , a Securities and Exchange Commission processou a Binance e a Coinbase na semana passada. As duas ações foram importantes porque atingiram as duas maiores bolsas do mundo.

Muitos investidores abandonaram suas posições criptográficas. Por exemplo, o fornecimento de Bitcoin nas exchanges caiu para o nível mais baixo em cinco anos, enquanto as saídas das exchanges aumentaram.

Altcoins estão mais em risco

A queda contínua do Bitcoin será pior para as altcoins. Por um lado, a SEC acredita que muitas altcoins como Cardano e MATIC são valores mobiliários. Como tal, provavelmente veremos mais exchanges deslistando muitos tokens. Alguns, como Robinhood e Kraken, já começaram a excluir essas altcoins.

Isso explica por que muitas altcoins se saíram pior do que o Bitcoin. O preço do Jasmy caiu para US$ 0,0031, o nível mais baixo desde janeiro. Da mesma forma, o preço da Solana caiu para US$ 13,22, cerca de 45% abaixo do nível mais alto deste ano. Este preço é o menor desde janeiro.

O preço do Cardano caiu para US$ 0,2295, o que significa que caiu quase 50% desde o ponto mais alto deste ano. Outras moedas como MATIC, Near Protocol, Algorand, EOS, IOTA e Tezos também apagaram a maior parte dos ganhos obtidos no início deste ano.