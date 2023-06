Empréstimo flexível da Binance exclui PEPE de ativos emprestáveis

A principal exchange do mundo, a Binance, confirmou planos de retirar o PEPE de sua rede de empréstimos flexíveis até 21 de junho de 2023. Os usuários não acessarão mais a moeda meme ao fazer empréstimos na plataforma de negociação.

#Binance Flexible Loan has delisted PEPE as a borrowable asset.https://t.co/dHwFs7ilbp — Binance (@binance) June 16, 2023

Isso ocorre quando a Binance demonstra esforços para oferecer a seus clientes criptomoedas confiáveis e de alta qualidade. As últimas ações de preço do PEPE parecem desqualificar o token temático desta lista – daí a exclusão.

Empréstimo da Binance exclui PEPE

A declaração oficial da Binance confirmou a exclusão do ativo para empréstimo PEPE no site de empréstimo flexível em 21 de junho de 2023 por volta das 08:00 UTC. Isso significa que os participantes do mercado não emprestarão mais Pepecoin por meio deste serviço a partir da próxima semana.

A bolsa aconselha os investidores a reembolsar os empréstimos pendentes antes de 21 de junho para evitar possíveis liquidações. Além disso, os usuários devem tomar cuidado com uma possível taxa de liquidação de 2%.

Atualmente, o Binance Loan permite que os usuários paguem com o token emprestado. Nesse contexto, os investidores devem ter saldos de PEPE adequados para reembolsar os empréstimos antes do prazo.

Perspectiva de preço do PEPE

Os preços das criptomoedas têm mostrado volatilidade ultimamente. Enquanto isso, o PEPE perdeu o fôlego que o atraiu no final de abril. A moeda do meme continua perdendo seus fãs em meio a suas ações sombrias de preço. Por exemplo, uma baleia desencadeou especulações de insider trading depois de se desfazer de todas as suas participações em PEPE, de acordo com as notícias do invezz.com.

Alguns traders com problemas até venderam seus ativos com perdas massivas. Embora as amplas sugestões do mercado desempenhem um papel, o dumping das baleias aumentou a pressão de baixa sobre o preço do PEPE. A moeda exibiu notáveis altos e baixos recentemente, com os ursos dominando.

A altcoin caiu mais de 15% nos últimos sete dias. Embora o PEPE mostre fraqueza no período de 1 hora, ele registrou um aumento impressionante de 10% nas últimas 24 horas.

No entanto, o próximo caminho do PEPE parece nebuloso e a perda da confiança do investidor pode continuar prejudicando as ações de preço da moeda meme.