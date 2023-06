Análise USD/CNH: Goldman Sachs corta estimativa do PIB da China

O renminbi recuou acentuadamente na manhã de segunda-feira, depois que o Goldman Sachs rebaixou o crescimento econômico da China novamente. A taxa de câmbio USD/CNH saltou para 7,15, o ponto mais alto desde quarta-feira. Ele saltou da baixa da semana passada de 7,1072.

Goldman Sachs rebaixa nota da China

A recuperação econômica chinesa virou uma miragem, como já escrevemos aqui . Em nota, analistas do Goldman Sachs alertaram que o crescimento neste ano será bem menor do que o esperado. Eles veem a economia crescendo 5,4% em 2023, abaixo dos 6% anteriores.

O Goldman Sachs disse que a forte recuperação observada no primeiro trimestre fracassou no segundo trimestre e há uma probabilidade de que a situação piore.

Dados publicados na semana passada mostraram que a taxa de desemprego juvenil do país saltou para um recorde em maio. Ao mesmo tempo, as vendas no varejo, o crescimento industrial e os investimentos em ativos fixos cresceram a um ritmo mais lento do que os analistas esperavam.

Como resultado, o Banco Popular da China (PBoC) decidiu cortar uma das principais taxas de juros em uma tentativa de estimular o crescimento no país. Os analistas esperam que as autoridades forneçam mais estímulos nos próximos meses.

O maior desafio para a economia chinesa é que o setor imobiliário, que responde por um terço do PIB, está demorando mais para se recuperar. As ações de empresas importantes como Evergrande e China Resources Land ainda estão sob pressão. Os preços das casas se moveram lateralmente nos últimos meses.

Em outro sinal da desaceleração econômica, empresas chinesas de comércio eletrônico como JD.com e Alibaba não publicaram dados de vendas de sua blitz anual de vendas. Os analistas acreditam que o pedido de publicação desses números significava que as vendas não eram boas.

Análise do gráfico USD/CNH

Gráfico USD/CNH por TradingView

A taxa de câmbio USD/CNH esteve em tendência de alta nas últimas semanas, depois de cair para a mínima de 6,7015 em 13 de janeiro. Esta recuperação transformou o importante ponto de resistência em 6,9988 em um suporte. O par moveu-se acima das médias móveis de 25 e 50 dias. Ele também saltou acima do nível de retração de Fibonacci de 23,6%.

Portanto, o par provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o próximo ponto de resistência chave em 7,300. Um movimento abaixo do suporte em 7,00 invalidará a visão otimista.