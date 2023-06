Previsão do preço das ações da Nio: ventos contrários e favoráveis à frente

O preço das ações da Nio (NYSE: NIO) se recuperou este mês, mesmo depois que a empresa divulgou fracos resultados financeiros. Depois de cair para US$ 7,04 no início deste mês, a ação saltou mais de 30%, para quase US$ 10. As ações permanecem cerca de 85% abaixo do nível mais alto em 2021.

Nio chegou ao fundo?

Nio é um veículo elétrico em apuros empresa que tem uma forte participação de mercado no mercado premium na China. Os resultados mais recentes, sobre os quais escrevi aqui , mostraram que a receita da empresa no primeiro trimestre chegou a RMB 10,7 bilhões, um aumento de 7,7% em relação ao ano anterior. A receita caiu 33,5% em relação ao trimestre anterior.

As margens da Nio também diminuíram durante o trimestre. Suas margens brutas chegaram a 1,5% no primeiro trimestre, bem abaixo dos 3,9% do trimestre anterior. Teve margem bruta de 14,6% no mesmo trimestre de 2022. Nio atribuiu a forte queda nas margens a uma mudança no mix de produtos e ao aumento dos custos das baterias. Também aumentou seus custos de P&D em mais de 74%.

A Nio, como outras empresas de veículos elétricos, está enfrentando ventos contrários e ventos contrários significativos no futuro. Coisas boas primeiro. Espera-se que os custos das baterias caiam nos próximos meses, graças à queda nos preços do lítio, cobalto e níquel.

Existem vários ventos contrários. Primeiro, a economia chinesa não está indo bem. Como escrevi aqui , analistas do Goldman Sachs rebaixaram a previsão do PIB do país para o ano. Eles esperam que a economia cresça apenas 5,4% este ano. Isso é importante, pois a Nio ganha a maior parte de seu dinheiro na China.

Em segundo lugar, a empresa enfrenta uma concorrência substancial de marcas de veículos internacionais e chinesas, como Xpeng e Li Auto. Em terceiro lugar, há sinais de que seu ímpeto de crescimento está diminuindo, o que explica por que a empresa decidiu reduzir os preços de todos os seus modelos.

Previsão do preço das ações da Nio

É seguro comprar Nio ? O gráfico diário mostra que o preço das ações da Nio caiu para US$ 7,25 entre maio e junho deste ano. Formou um padrão de fundo duplo, que geralmente é um sinal de alta. A ação moveu-se acima da linha de tendência descendente mostrada em verde.

Ao mesmo tempo, a ação ultrapassou as médias móveis de 50 e 100 dias. Os dois estão prestes a fazer um padrão de cruzamento de alta, enquanto os osciladores subiram. Portanto, nesta fase, acredito que as recompensas superam os riscos potenciais. Como tal, há uma probabilidade de que a ação salte para o próximo ponto-chave de resistência em US$ 13,11 (alta de janeiro).