Previsão do preço das ações da SPCE: cuidado com os riscos da Virgin Galactic

O preço das ações da Virgin Galactic (NYSE: SPCE) decolou este mês depois que a empresa revelou planos para seus serviços de voos espaciais. As ações atingiram uma alta de vários meses de $ 5,97, o nível mais alto desde 21 de fevereiro. Ao todo, em seu pico neste mês, o estoque estava cerca de 97% acima do nível mais baixo deste ano.

Os riscos da Virgin Galactic permanecem

Copy link to section

A Virgin Galactic é uma empresa líder que pretende se tornar um player líder na indústria do turismo espacial. Esta é uma indústria gigante que deve valer mais de $ 12 bilhões até 2031. É também uma indústria de capital intensivo com enormes barreiras à entrada.

Como resultado, apenas três grandes empresas estão no setor: Virgin Galactic, SpaceX e Blue Origin. As três empresas são apoiadas por bilionários conhecidos, que as apoiam há muitos anos.

A Virgin Galactic ganhou as manchetes esta semana, quando a empresa revelou o cronograma de seus negócios de turismo espacial. A empresa iniciará os voos ainda este mês. Seus primeiros voos levarão cientistas da Itália.

No futuro, os voos serão abertos a pessoas físicas que pagarão cerca de US$ 450 mil por assento. Em seu relatório recente, a empresa revelou que cada voo espacial gerará US$ 2,7 milhões em receita contra custos de cerca de US$ 400 mil. Isso significa que cada voo espacial terá um lucro líquido de mais de US$ 2,3 milhões.

A Virgin Galactic espera produzir mais naves Delta no futuro. O custo médio de construção dos navios é estimado entre US$ 50 milhões e US$ 60 milhões. Como tal, a Virgin Galactic espera ter margens superiores a 75%.

A Virgin Galactic tem um balanço forte, com mais de US$ 874 milhões em caixa e investimentos de curto prazo. No entanto, a empresa também está gastando mais de US$ 120 milhões em caixa por trimestre, o que significa que pode precisar levantar dinheiro em 2024.

Além dos riscos de diluição, existem os riscos de acidentes, já que esta é uma indústria relativamente nova. Mais importante, suspeito que haverá uma guerra de preços entre as três empresas, o que pode diminuir sua lucratividade.

SPCE previsão do preço das ações

Copy link to section

Gráfico SPCE por TradingView

Então, é seguro comprar ações da SPCE ? O preço das ações da Virgin Galactic subiu acentuadamente depois que a empresa revelou planos para seus primeiros voos. Ele saltou para US$ 5,98, o ponto mais alto desde março deste ano. As ações saltaram acima das médias móveis de 50 e 100 dias. Ele também se moveu acima da linha de tendência ascendente mostrada em verde.

Portanto, há uma probabilidade de que a ação permaneça sob pressão à medida que o ímpeto da semana passada se desvanece. Mais ganhos só serão confirmados se a ação ultrapassar o importante ponto de resistência em US$ 5,98. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será de US$ 6,60, cerca de 39,2% do nível atual.