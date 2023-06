Previsão de EUR/GBP à medida que o núcleo da inflação do Reino Unido e a dívida pública sobem

A taxa de câmbio EUR/GBP continuou caindo na quarta-feira após os fortes dados de inflação no Reino Unido. O par caiu para a mínima de 0,8535, o nível mais baixo desde agosto de 2022. Ele caiu mais de 4,92% em relação ao ponto mais alto deste ano.

Dados de inflação ao consumidor do Reino Unido

As maiores notícias do GBP na quarta-feira foram os últimos dados de inflação ao consumidor do Reino Unido. De acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS), a inflação ao consumidor subiu 0,7% em maio, acima da estimativa mediana de 0,5%.

A inflação do país aumentou 8,7% em maio na comparação anual. Economistas esperavam que a inflação subisse 8,4%. Esses números significam que a crise do custo de vida no país continua, uma vez que a inflação está acima da meta do Banco da Inglaterra (BoE) de 2,0%.

O núcleo do CPI, que exclui os preços voláteis de alimentos e energia, subiu de 6,8% em abril para 7,1%. Na comparação mensal, a alta foi de 0,8%.

Os dados de inflação do Reino Unido foram divulgados no mesmo dia em que o BoE iniciou sua reunião de política monetária de dois dias. Em seguida, tomará sua decisão sobre a taxa de juros na quinta-feira. Economistas consultados pela Reuters acreditam que o BoE aumentará as taxas de juros de 0,25% para 4,75%, o nível mais alto em mais de uma década.

O BoE está em uma situação difícil, considerando que a economia está passando por uma estagflação, caracterizada por alta inflação e baixo crescimento econômico. Dados publicados na semana passada mostraram que a economia cresceu apenas 0,2% em abril e 0,1% nos três meses até abril.

A outra notícia importante do EUR/GBP foram os últimos dados da dívida do Reino Unido. Segundo o ONS, a dívida líquida do país saltou para 2,6 trilhões de libras em maio, 100,1% do PIB total. Esta foi a primeira vez que a dívida saltou acima de 100% desde 1961.

Análise técnica EUR/GBP

Gráfico EURGBP por TradingView

O preço do EUR para a GBP continuou caindo esta semana. Moveu-se abaixo do importante nível de suporte em 0,8726, os pontos mais baixos em 20 de janeiro e 17 de março. Mais recentemente, o par inverteu o suporte em 0,8550 (mínimo de 1 de dezembro).

O par EUR/GBP moveu-se abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias e do nível de retração de Fibonacci de 61,8%. Portanto, o par provavelmente continuará caindo, já que os vendedores visam o próximo suporte chave em 0,8500. Uma movimentação abaixo desse nível abrirá a possibilidade de cair para 0,8342 (2 de agosto de 2022).

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA