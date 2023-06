Crédit Agricole, terceiro maior banco da Europa, obtém licença de serviços de custódia de cripto

Charles é repórter da Invezz. Ele é formado em engenharia mecatrônica, mas ficou intrigado com o fascinante mundo das… leia mais

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

Os reguladores franceses aprovaram o terceiro maior banco da Europa, o Crédit Agricole, e o CACEIS, a divisão de serviços de ativos do Santander, para fornecer serviços de custódia de criptomoedas no país. CACEIS e Crédit Agricole juntam-se a outras empresas financeiras convencionais registradas na França, incluindo Forge do Societe Generale e AXA Investment Managers.

De acordo com dados de dezembro de 2021, o CACEIS tem € 4,6 trilhões (US$ 5,06 trilhões) em serviços de custódia e € 2,4 trilhões (US$ 2,64 trilhões) em serviços de gestão de ativos. O Crédit Agricole detém uma participação de 69,5% na empresa, enquanto o Banco Santander detém uma participação de 30,5%.

O marco regulatório na França

Copy link to section

A França possui uma das estruturas regulatórias mais sofisticadas de toda a Europa. Os serviços relacionados a criptomoedas na França, como custódia, câmbio ou serviços de negociação, exigem registro na AMF.

O regulador francês em 2022 acusou a Binance, que também está atualmente sob o cerco da SEC dos EUA, de fornecer serviços ilegais sem autorização.

A aprovação das duas instituições financeiras ocorre quando a UE se prepara para implementar os regulamentos de licenciamento de cripto recém-adotados, conhecidos como MiCA, que entrarão em vigor em 2024 e permitirão o registro.

CACEIS criando uma solução de custódia criptográfica

Copy link to section

Segundo fontes, o CACEIS estava desenvolvendo uma plataforma de custódia de criptomoedas.

Em 2021, dizia-se que a empresa estava “procurando algo altamente integrado e não apenas algo que lidasse com a parte de custódia, mas algo que atendesse a necessidades abrangentes e diversas”.