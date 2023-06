Desde que o Chancer lançou sua pré-venda de tokens, os investidores têm se mobilizado em grande número para obter uma participação na nova plataforma de apostas descentralizada. O Chancer se orgulha de ser a primeira plataforma descentralizada de market-making preditivo do mundo.

A nova plataforma de apostas busca colocar firmemente os mercados de apostas nas mãos dos apostadores. Ele revolucionou a indústria de apostas ao permitir que os usuários criem seus próprios mercados de apostas, definam suas próprias probabilidades e estabeleçam suas próprias regras.

Preço de pré-venda do token CHANCER

Além de ter confiança de que a plataforma de apostas está definida para a grandeza de sua nova abordagem de apostas usando blockchain para democratizar a forma como os mercados são definidos e gerenciados, os investidores também estão otimistas sobre o valor da criptomoeda CHANCER.

Na atual fase de pré-venda, que é a primeira fase, CHANCER está sendo vendido por US$ 0,01. No entanto, os interessados podem usar apenas tokens BNB ou BUSD para comprar seus tokens CHANCER.

De acordo com os cronogramas de pré-venda do Chancer, o preço do CHANCER está planejado para continuar subindo a cada estágio de pré-venda até US$ 0,021 no último estágio, estágio 12.

Espera-se ainda que o preço do token após a pré-venda tenha alguns movimentos significativos quando for listado na Uniswap, Coingecko, Coinmarketcap e em várias exchanges criptográficas centralizadas.

Experiência de apostas descentralizada

Os criadores do Chancer, Adam e Paul Kelbie, acreditam que a plataforma de apostas alterará fundamentalmente a maneira como as pessoas apostam e definitivamente restaurará a diversão do jogo.

A plataforma visa alavancar o considerável mercado de apostas e jogos de azar online, que valia US$ 64 bilhões em 2022.

O Chancer oferece aos apostadores a oportunidade de criar apostas peer-to-peer (P2P), posicionando a plataforma como um facilitador de apostas em vez de uma casa de apostas. Os apostadores podem fazer apostas que vão desde pequenas apostas casuais entre amigos íntimos até grandes apostas virais envolvendo milhares de apostadores, como determinar o vencedor do Oscar de Melhor Diretor ou prever o placar final da Liga dos Campeões.

Além disso, ao contrário da maioria das casas de apostas, o Chancer permite que as apostas sejam feitas em qualquer previsão ou evento, não apenas em esportes. Por ser descentralizado, os usuários do Chancer têm total controle sobre suas apostas.

Todos os pagamentos de apostas são feitos no token nativo do Chancer, chamado “CHANCER”, que é um token da Binance Smart Chain (BSC) e está atualmente na fase de pré-venda.

O roteiro do Chancer para se tornar uma plataforma de apostas líder

O roteiro bem planejado do Chancer, conforme descrito no whitepaper, delineia uma variedade de casos de uso do produto, uma ótima proposta para diferentes tipos de investidores. No cerne do Chancer, busca-se alcançar e manter a verdadeira descentralização.

A verdadeira descentralização garante que nenhuma parte possa assumir o controle da rede. A plataforma terá um mecanismo de consenso de prova de participação que permitirá aos usuários assumir o controle da tomada de decisões no desenvolvimento e execução da plataforma sob governança quadrática.

Além disso, o código-fonte do Chancer é de código aberto e estará sempre disponível para inspeção. Isso significa que qualquer pessoa pode examinar, contribuir e sugerir modificações no funcionamento da plataforma com a confiança de que suas ideias serão levadas em consideração.

No que é o primeiro entre as plataformas de apostas, o Chancer também planeja utilizar as capacidades de comunicação em tempo real do WebRTC do Google para transmitir eventos ao vivo para a comunidade.

A plataforma de apostas também oferecerá um programa Share2Earn, taxas com desconto e oportunidades de staking para aqueles que criarem mercados de apostas e para aqueles que participarem dos mercados. Isso permite que os usuários gerem renda passiva. Os usuários também podem se tornar validadores de nós (node validators).