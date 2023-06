Previsão de NZD/USD à medida que as exportações e importações da Nova Zelândia aumentam

O par NZD/USD subiu após os números comerciais relativamente fortes da Nova Zelândia. Ele subiu para uma alta de 0,6218, alguns pontos acima da baixa desta semana de 0,6135. Ao todo, o kiwi saltou mais de 3,67% em relação ao nível mais baixo de junho.

Recuperação comercial da Nova Zelândia

A economia da Nova Zelândia não está indo bem. Dados publicados na semana passada mostraram que o país mergulhou em recessão no primeiro trimestre, depois que o RBNZ elevou as taxas de juros para o maior nível em 14 anos. A economia contraiu 0,1% no primeiro trimestre, após cair 0,7% no trimestre anterior.

Os números econômicos divulgados na quinta-feira mostraram que o comércio do país melhorou em maio. As exportações aumentaram de US$ 6,61 bilhões em abril para US$ 6,99 bilhões em maio. Da mesma forma, as importações saltaram de US$ 6,37 bilhões para US$ 6,99 bilhões. Isso significa que o superávit comercial do país caiu de US$ 236 milhões para US$ 4 milhões.

O Reserve Bank of New Zealand tem sido um dos bancos centrais mais agressivos do mundo. Ele aumentou as taxas de juros de 0% durante a pandemia para cerca de 5,50% em uma tentativa de combater a inflação. Os dados mais recentes mostraram que a inflação da Nova Zelândia aumentou 6,7% no primeiro trimestre, após subir 7,2% no trimestre anterior.

As próximas notícias forex importantes para assistir será uma declaração de Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, que estará testemunhando no congresso. Em seu primeiro dia de depoimento, Powell reiterou que a batalha contra a inflação ainda não foi vencida. Ele espera que o banco provavelmente entregue pelo menos mais dois aumentos de juros.

O par NZD/USD também reagirá aos próximos números de vendas de residências existentes nos EUA. Economistas esperam que as vendas tenham caído ligeiramente em maio.

Análise técnica NZD/USD

Gráfico NZD/USD por TradingView

O gráfico 4H mostra que o par NZD para USD saltou nos números comerciais da Nova Zelândia. Permanece ligeiramente acima das médias móveis de 25 e 50 períodos. O par também saltou acima do nível de retração de Fibonacci de 50%. Também está um pouco acima do indicador de nuvem Ichimoku.

Portanto, o par provavelmente continuará subindo à medida que os compradores visam o próximo ponto-chave de resistência em 0,6247, o ponto mais alto deste mês. Se isso acontecer, os touros precisarão forçá-lo acima desse nível para evitar uma formação de topo duplo. Um topo duplo geralmente é um sinal de baixa.