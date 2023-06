Suprema Corte dos EUA decide a favor da Coinbase

Em uma decisão partidária em 23 de junho, a Suprema Corte dos EUA decidiu a favor da exchange de criptomoedas Coinbase, encerrando as ações legais movidas contra ela em dois casos na Califórnia.

Nos processos de ação coletiva, os demandantes alegaram que a Coinbase falhou em oferecer alívio adequado depois que os usuários perderam dinheiro e que a empresa se envolveu em publicidade enganosa.

Pressão da Coinbase para arbitragem

A Coinbase pediu aos tribunais distritais encarregados dos casos que os rejeitem, alegando que, segundo a empresa, os usuários concordaram em arbitrar disputas em vez de entrar com ações judiciais quando criaram suas contas.

A decisão da Suprema Corte dos EUA marca a primeira vez que os tribunais do país decidiram a favor das criptomoedas. A decisão foi escrita pelo juiz Brett Kavanaugh e foi apoiada por quatro dos cinco outros juízes conservadores do tribunal em uma decisão de 5 a 4.

Em seu parecer, o tribunal escreveu:

“Ao criar uma conta Coinbase, os indivíduos concordam com os termos do Contrato de Usuário da Coinbase. Conforme relevante aqui, o Contrato do Usuário contém uma cláusula de arbitragem, que determina que as disputas decorrentes do contrato sejam resolvidas por meio de arbitragem obrigatória.”

Os dois casos contra a Coinbase agora serão encaminhados para arbitragem pelos tribunais distritais da Califórnia, que normalmente é menos dispendioso para as empresas do que litigar ou resolver disputas no tribunal. Inicialmente, os tribunais distritais da Califórnia negaram o pedido de arbitragem da Coinbase nos casos mencionados acima, forçando a Coinbase a entrar com recursos solicitando uma suspensão e enquanto os recursos eram tratados, os tribunais estavam inclinados a continuar os casos civis, apesar dos recursos da empresa.

A decisão da Suprema Corte de hoje concede a suspensão, permitindo que os recursos da Coinbase continuem antes que as ações coletivas contra ela possam continuar. Esta não é apenas uma boa notícia para a Coinbase, mas também para todo o setor de criptomoedas, que está sendo criticado pela SEC.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA