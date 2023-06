Shiba Inu Burn conta no Twitter suspensa em meio a preocupações de transparência

Em um desenvolvimento inesperado na comunidade de criptomoedas, Shiba Inu perdeu sua conta no Twitter (Shibburn). O evento atraiu a atenção quando os titulares de contas marcaram o novo CEO do Twitter, Linda Yaccarino e Elon Musk, pedindo uma resolução.

Dear @TwitterSupport, @TwitterDev, @elonmusk, @lindayacc



Our Twitter app was suspended a few hours ago, and we strongly believe this to be a mistake. A message on the Developer Portal states that our app has violated Twitter Rules and policies. It also mentioned that an email… — Shibburn (@shibburn) June 24, 2023

Conta do Twitter de Shibburn suspensa

Os titulares revelaram que a mensagem do Portal do Desenvolvedor afirmava que sua conta violava as políticas e regras do Twitter. Eles acrescentaram que enfrentaram os desafios de alcançar o suporte.

A conta de Shiba Inu no Twitter foi crucial para os seguidores, pois oferecia atualizações constantes sobre tokens destruídos no ecossistema da moeda meme. A queima de ativos é essencial, pois torna a criptomoeda escassa, aumentando a demanda. Por exemplo, as notícias do invezz.com mostram como os participantes do mercado podem usar o burnto para prever o movimento potencial de preços do preço SHIB.

Shibburn atraiu seguidores significativos no espaço das criptomoedas por suas atualizações sobre as taxas de queima do SHIB. No entanto, eles ficaram offline abruptamente e seu último tweet pede suporte e resolução, marcando a CEO Linda Yaccarino e Elon Musk.

Até agora, nem Linda nem Musk responderam.