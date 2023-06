“Uma nova fase” – Analista emite previsões impressionantes de Aave, Uniswap, Filecoin e Bitcoin

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

Os preços das criptomoedas continuaram subindo durante o fim de semana, à medida que os investidores continuaram comprando na queda. Bitcoin, a maior moeda do setor, saltou para uma alta de um ano de mais de $ 31.000. Ao todo, o valor de mercado total de todas as moedas digitais saltou acima de US$ 1,18 trilhão, enquanto o BTC superou os índices Nasdaq 100 e Dow Jones este ano.

Cripto entrando em uma nova fase

O rali atual das criptomoedas se deve principalmente às ações de grandes players do setor financeiro que adotam as criptomoedas. Empresas como Blackrock, Invesco e WisdomTree se inscreveram para um spot Bitcoin ETF. Analistas acreditam que a SEC permitirá o fundo da Blackrock, já que a empresa é uma das empresas mais conectadas em Wall Street.

Outra notícia criptográfica importante foi o lançamento da EDX Markets, uma nova exchange de criptomoedas apoiado por Schwab, Citadel e Fidelity. Como escrevi aqui , esta bolsa está oferecendo serviços não custodiais para investidores institucionais e individuais. Os três patrocinadores são alguns dos players mais sofisticados de Wall Street, sendo o Citadel o maior formador de mercado do país.

Portanto, com o Bitcoin em um mercado em alta, alguns analistas acreditam que ele pode continuar subindo por um tempo. Além disso, ao ultrapassar os US$ 30.000, é sinal de que há investidores no mercado dispostos a fazer lances mais altos.

Mais importante ainda, o Bitcoin ultrapassou o nível duplo de US$ 30.900. Isso significa que invalidou a tese de baixa causada por esse padrão. Em nota, Strahinja Savic, da FRNT FInancial, descreveu isso como uma nova fase, dizendo:

“Um movimento sustentado acima de US$ 31.000 nos sinalizaria entrando em uma nova fase em que os participantes do mercado estão começando a reavaliar parte da ansiedade regulatória anterior. continue interessado em cripto.”

O cuidado é garantido

Se essa visão for confirmada, isso significa que o preço do Bitcoin pode continuar subindo nas próximas semanas. Devido à correlação criptográfica existente na indústria criptográfica, outras altcoins como Aave, Uniswap, Synthetix e Filecoin também continuarão subindo. O mesmo vale para as ações da Coinbase e outras ações de mineração criptográfica, como Hut 8 Mining, Argo Blockchain e Marathon Digital.

Ainda assim, é preciso cautela. Por um lado, esse movimento acima de US$ 31.000 aconteceu em um ambiente de baixo volume, sinalizando que poderia ser um falso rompimento.

O outro grande risco é que o Bitcoin parece estar formando um padrão de divergência de baixa. Conforme mostrado abaixo, o Índice de Força Relativa (RSI) e o Oscilador Estocástico formaram esse padrão de divergência no gráfico 4H. Este é um sinal de que o preço pode recuar nos próximos dias.

