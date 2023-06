Baleias dormentes acumulam enormes tokens Arbitrum (ARB), levantando preocupações

A Arbitrum atraiu a atenção do mercado hoje, depois que duas baleias dormentes ressurgiram e roubaram enormes tokens ARB. Enquanto isso, os investimentos oportunos ao acordar os investidores e os subseqüentes aumentos de preços levantaram preocupações com informações privilegiadas.

As compras massivas de tokens indicam que os investidores de bolso tinham conhecimento privilegiado sobre o blockchain da Arbitrum. A altcoin registrou aumentos impressionantes no volume de negociação e no preço hoje (27 de junho).

Atividade de baleia ARB

Copy link to section

Whales are buying $ARB!



Whale"0xb28f" spent 200 $ETH ($375K) to buy 321,934 $ARB at $1.16 again 2 hrs ago.



"0xb28f" once spent 300 $ETH ($525K) to buy 538,558 $ARB at $0.98 on June 10.



Another whale"0x79cc" spent 1,058,665 $USDC to buy 937,176 $ARB at $1.13 about 10 hrs ago. — MaxBull.bnb (@CryptooRanger) June 27, 2023

As atualizações do Twitter mostram que a baleia 0xb28f fez uma grande jogada nos tokens ARB, gastando 200 Ethers (no valor de aproximadamente US$ 375.000) para comprar 321.934 moedas ARB na terça-feira. O investidor pegou os tokens quando o alt mudou de mãos em $ 1,16.

Além disso, 0xb28f fez uma compra ARB significativa em 10 de junho, gastando 300 ETH para acumular 358.558 ARBs a um preço médio de US$ 0,98.

Outra baleia, ox79cc, apresentou ações semelhantes. O endereço acumulou 937.176 moedas ARB a US$ 1,13 há cerca de dez horas. O investidor usou 1.058.665 USDC para concluir as transações. O enorme by mostra a confiança de ox79cc nos futuros movimentos de preços da ARB.

Perspectiva de preço de decisão

Copy link to section

A Arbitrum ganhou 10,3% nas últimas 24 horas, para US$ 1,20 no momento desta publicação. O volume de negociação da altcoin atingiu US$ 507.288.656, após um notável aumento diário de 145,82%.

Enquanto isso, o ressurgimento das baleias adormecidas, o momento e os subseqüentes aumentos de preços desencadearam debates na comunidade de criptomoedas. Como o Arbitrum é uma plataforma Ethereum layer2, alguns acreditam que a abstração da conta pode estar por trás das ações repentinas dos preços.

Abstração de conta é um conceito que os usuários utilizam para personalizar suas contas Ether, permitindo que concluam transações multifacetadas sem depender de contratos inteligentes.