Os EUA estão considerando novas restrições à exportação de chips de IA para a China, informou o Wall Street Journal na quarta-feira.

Analista reage à notícia

As ações de empresas notáveis de semicondutores, incluindo a Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA) e a Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ: AMD) estão caindo após as notícias desta manhã.

As referidas restrições podem entrar em vigor já no próximo mês. Reagindo ao relatório, Matt Maley – Diretor Administrativo da Miller Tabak disse no Yahoo Finance Live :

Esta notícia está chegando em um momento em que essas ações estão sobrecompradas. Pode ser uma razão para os traders de curto prazo obterem alguns lucros e os traders de longo prazo esperarem que níveis mais baixos aumentem suas posições.

As novas restrições também afetarão as empresas que oferecem soluções de computação em nuvem, conforme o Wall Street Journal.

A visão de Maley sobre ações de IA

A notícia chega menos de um ano depois que o governo dos Estados Unidos restringiu as vendas de chips de alto padrão para a China (saiba mais).

Em resposta, a Nvidia construiu o A800 – um chip de especificação inferior para seus clientes na China. As novas restrições que estão sendo consideradas, porém, podem até limitar a exportação desse chip para a China. Maley também disse hoje:

Assim que entrarmos no H2 e começarmos a sentir os efeitos reais da contração do crédito, poderemos ver algumas dessas ações recuarem um pouco para a Terra. E isso é normal e saudável nessas grandes corridas.

A Nvidia Corp obteve US$ 7,1 bilhões em receita da China e Hong Kong no ano passado; AMD cerca de US $ 5,2 bilhões.

