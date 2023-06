Arquitetura Polygon 2.0 revelada, apresenta liquidez unificada e escalabilidade ilimitada

Anteriormente Matic Network, a Polygon tem recebido atenção ultimamente, considerando as restrições da Comissão de Valores Mobiliários e o cancelamento da bolsa. Juntamente com outras alts, a SEC nomeou a MATIC como segurança na onda de regulamentação criptográfica em andamento.

O grupo viu plataformas de negociação populares removendo tokens que não cumpriam as regras do regulador. Como as notícias do invezz.com revelaram, Robinhood retirou Solana, Cardano e Polygon em meio ao calor regulatório.

No entanto, os projetos criptográficos parecem não se intimidar com as repressões da SEC. O co-fundador da Polygon, Sandeep Nailwal, revelou um marco notável para a plataforma de escalabilidade Ethereum Layer2, apresentando a tão esperada arquitetura Polygon 2.0. O aprimoramento arquitetônico fez com que o preço do MATIC nativo subisse hoje.

Arquitetura Polygon 2.0 finalmente revelada

A arquitetura Polygon 2.0, que Sandeep descreve como liquidez unificada e escalabilidade ilimitada, representa uma mudança significativa para o projeto de criptomoeda. O cofundador destacou a atualização e seus recursos cruciais no tweet.

O principal recurso inclui o uso de cadeias Layer2 de conhecimento zero (ZK), que introduzem escalabilidade ilimitada. As cadeias L2, compreendendo as cadeias de aplicativos POS, zkEVM e Supernets, criam um espaço layer2 alimentado por ZK.

Mais recursos

Além disso, o Polygon 2.0 apresenta uma nova camada de interoperabilidade. Com base nas provas ZK, as camadas de interoperabilidade formam uma experiência de cadeia combinável e contínua para os participantes do mercado. Além disso, lança liquidez unificada em vários blockchains e protocolos.

Além disso, o cofundador Nailwal revelou o Staking Hub, que permite aos usuários apostar em tokens MATIC e contribuir com diferentes camadas de rede para ganhar taxas.

preço MATIC

Enquanto o ataque da SEC e as subsequentes remoções afetaram o sentimento da altcoin, a MATIC se manteve à tona, apresentando um desempenho de mercado impressionante. Além das melhorias arquitetônicas, o token registrou ações de preço positivas no último dia,

O MATIC subiu mais de 5,7% no último dia, para US$ 0,656. O 13º criptoativo por capitalização de mercado tem seu volume diário de negociação acima de US$ 280,7 milhões. A Polygon continua lucrativa no que diz respeito ao futuro.

“A verdadeira jornada da Polygon para se tornar a camada de valor da Internet começa hoje”, afirmou Sandeep.

