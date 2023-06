Bitcoin estremece depois que SEC diz que arquivamentos recentes de Bitcoin ETF são inadequados

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) disse que as aplicações spot Bitcoin ETF feitas por gigantes do gerenciamento de ativos como BlackRock (NYSE: BLK) e Fidelity são confusas e incompletas.

A notícia fez com que o preço do Bitcoin (BTC) caísse drasticamente de uma alta diária de US$ 31.256,86 para uma mínima de US$ 29.600,28. O preço, no entanto, mostrou alguns sinais de uma lenta recuperação, visto que voltou acima de US$ 30.000. Até o momento, estava sendo negociado a US$ 30.530,57.

BTC price after the SEC rejected the ETF applications

Aplicações recentes de Bitcoin ETF

Titãs de gerenciamento de ativos, incluindo BlackRock e Fidelity, entre outros, apresentaram seus pedidos de fundos negociados em bolsa (ETFs) de Bitcoin por meio da Nasdaq e Cboe Global Markets.

Infelizmente, a SEC rejeitou os pedidos porque eram insuficientes, necessitando de uma necessidade imediata de revisão. Nos últimos anos, a agência rejeitou vários pedidos de ETF Bitcoin devido a essas deficiências.

A SEC tem preocupações de longa data sobre possíveis fraudes e vulnerabilidades de manipulação de mercado, o que levou a que esse padrão de rejeições fosse feito de forma consistente. Na verdade, a SEC negou um pedido de fidelidade em janeiro de 2022, alegando que o aplicativo não aderiu aos padrões estabelecidos destinados a desencorajar práticas desonestas e manipuladoras.

Em um esforço para manter o nível de jogo, a adesão estrita aos regulamentos visa proteger os investidores e o público em geral.

Outros gestores de ativos, como Ark Investment Management, Invesco, WisdomTree, Bitwise Asset Management e Valkyrie, também foram afetados pela recente avaliação da SEC. De acordo com um tweet de Eric Yakes, US$ 15 trilhões em empresas de Wall Street entraram com pedido de ETFs de Bitcoin à vista.

Em resposta às críticas contínuas da SEC, essas organizações atualizaram ou reativaram seus aplicativos spot Bitcoin ETF.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.