Análise do preço das ações de chegada: o enredo se complica quando o acordo de Kensington termina

As ações de veículos elétricos (EV) tiveram um ótimo dia na segunda-feira, depois que a Tesla anunciou entregas trimestrais robustas. Empresas como Tesla, Rivian e Lucid Motors viram suas ações saltarem acentuadamente na segunda-feira. Nem todas as empresas de EV aderiram a este rali. O preço das ações da Arrival (NASDAQ: ARVL) caiu mais de 70% nos últimos 12 meses e ainda está pairando perto de seu recorde de baixa.

Estoque Tesla x Arrival

Os riscos de falência permanecem

A Arrival é uma pequena empresa de manufatura que espera se tornar uma empresa líder no setor de entregas. A empresa britânica ainda está em sua fase inicial de construção dos veículos, o que significa que ainda não começou a gerar receita. Em vez disso, a empresa anunciou enormes pedidos de compra de empresas conhecidas.

O maior desafio para as ações da Arrival é que sua queima de caixa continua alta, apesar das medidas da empresa para cortar custos. Para os acionistas, há riscos significativos de diluição e até de falência da empresa.

A Arrival tem feito várias ações para aumentar sua posição de caixa. Em março, a empresa anunciou uma linha de financiamento de capital de US$ 300 milhões da Westwood Capital. Encerrou o primeiro trimestre com US$ 130 milhões em caixa, alguns provenientes da Antara.

Ainda assim, a empresa está agora em um lugar difícil. Na segunda-feira, a Arrival anunciou que estava encerrando seu acordo de combinação com a Kensington Acquisition Corp. Em sua última teleconferência de resultados, a empresa disse que a aquisição renderia até US$ 283 milhões. Agora contratou a Teneo e a TD Securities para encontrar alternativas.

É seguro comprar estoque da Arrival?

Portanto, existe a probabilidade de que o processo financeiro e fabril da empresa fique pressionado. Considere a declaração do CEO na última teleconferência de resultados (grifo meu):

“A combinação valida a estratégia da Arrival de trazer um veículo de entrega de última milha classe 4 especialmente construído para o mercado dos EUA e deve fornecer uma quantidade significativa de capital para o programa XL. Estamos ansiosos para fazer parceria com a Kensington para atingir nossas metas de produção.”

Acredito que o preço das ações da Arrival tenha mais queda daqui para frente. Ela encerrou um importante acordo de parceria, está gastando muito dinheiro e enfrentando uma concorrência significativa,

A empresa precisa de mais dinheiro para construir seu negócio. Em sua mais recente declaração de continuidade, a empresa disse que começaria a fabricar a van de entrega XL no próximo ano, quando aumentar seu capital dedicado. Isso significa que ainda precisará levantar capital adicional.

Acredito que as perspectivas de falência da Arrivals são reais, tornando as ações altamente especulativas. Como tal, recomendo que os investidores evitem a empresa, pois as ações podem recuar para a mínima acumulada no ano de US$ 1,69.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.