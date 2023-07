AO World se compromete com margem de lucro de mais de 5,0% em seu ano fiscal de 2024

Wajeeh é Repórter de Notícias da Invezz cobrindo os mercados de ações da Europa, Ásia e América do Norte.… leia mais

AO World PLC (LON: AO) encerrou quase estagnada na quarta-feira, embora tenha relatado uma queda de 17% em sua receita anual.

AO World teve lucro no ano fiscal de 2023

As ações permaneceram um tanto resilientes principalmente porque o varejista de eletrodomésticos obteve lucro antes dos impostos, à medida que o custo das vendas caiu cerca de £ 200 milhões em uma base ano a ano.

A AO World encerrou seu ano fiscal de 2023 com £ 7,6 milhões (US$ 9,7 milhões) em lucro antes dos impostos. Um ano atrás, era uma perda de £ 10,5 milhões. A empresa listada em Londres também atribuiu seu lucro parcialmente à redução das despesas administrativas.

No entanto, a empresa sediada em Bolton, no Reino Unido, registrou £ 1,14 bilhão em receita no ano recém-concluído – queda de 17%.

Ao escrever, as ações do Reino Unido subiram cerca de 45% em relação ao início do ano.

Expectativas da AO World para o novo ano

No ano fiscal de 2024, a AO World PLC confirmou que se concentrará no crescimento lucrativo e gerador de caixa. John Roberts – seu Diretor Executivo disse hoje em um comunicado de imprensa :

A melhoria significativa em nosso desempenho de lucro fala por si. Pretendemos continuar com esse foco, mantendo a flexibilidade para impulsionar o crescimento por meio de investimentos disciplinados.

Na quarta-feira, a empresa de eletrodomésticos se comprometeu com uma margem de lucro de 5,0%, pelo menos em seu novo ano financeiro. Em comparação, sua margem EBITDA ficou em 4,0% no ano fiscal de 2023.

A notícia chega cerca de um mês depois que Frasers revelou uma participação estratégica de quase 19% na AO World. Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “excesso de peso” em suas ações.