Terra Luna Classic anuncia programa de recompensas de bugs para eliminar vulnerabilidades

O grupo de desenvolvedores do Terra Luna Classic, Joint L1 Task Force, apresenta um programa de recompensas por bugs. A mudança convida pesquisadores de segurança, hackers éticos e desenvolvedores a identificar, relatar e (ou) corrigir possíveis vulnerabilidades dentro do blockchain.

O J1TF usará doações da comunidade de criptomoedas para financiar recompensas e incentivos.

Programa de recompensas de bugs do Terra Luna Classic

O gerente do projeto J1TF, LuncBurnArmy, twittou que a proposta 1160 (programa de recompensas por bugs do Luna Classic) estava pronta para votação. Com o objetivo do grupo de reduzir o fornecimento circulante de USTC e LUNC no terceiro trimestre, continua sendo crucial erradicar possíveis bugs na rede Terra Luna, especialmente após as últimas atualizações.

O programa de recompensas estabilizará o blockchain e fortalecerá a segurança, garantindo funcionalidade aprimorada e recompensas para os participantes que identificarem vulnerabilidades. Inicialmente, a Força-Tarefa L1 planejou 50 milhões de tokens LUNC para financiar a iniciativa no terceiro trimestre.

O programa convida desenvolvedores independentes, especialistas em segurança e membros da comunidade, desde que mantenham diretrizes legais e padrões éticos. Isso pode significar indivíduos que podem evitar atividades maliciosas.

O modelo de recompensa

Os participantes irão desfrutar de bônus de recompensa de bugs de diferentes maneiras, incluindo prêmios por falhas de segurança confirmadas, com mais incentivos para o desenvolvimento de patches. Além disso, as recompensas variam entre 150.000 LUNC e 20 milhões de tokens LUNC. Os validadores do Terra Luna Classic e a comunidade até agora apoiaram a proposta.

Perspectiva de preços LUNC

Os preços das criptomoedas apresentaram ações de baixa no último dia, com o Bitcoin encontrando uma posição bem além da marca de US$ 30.000. A criptomoeda líder perdeu 0,77% nas últimas 24 horas, para seu valor no momento da publicação de US$ 30.782. O mercado alternativo continua a flutuar em conjunto com as ações do Bitcoin.

Enquanto isso, o programa de recompensas por bugs representa um movimento crucial para a blockchain do Terra Luna Classic. Enquanto os participantes do mercado contemplam como a iniciativa afetará as ações de preço da LUNC, a altcoin é negociada a US$ 0,000087.

Considerando o aumento do volume de negociação nas últimas 24 horas, o LUNC mostra sinais de recuperação. Além disso, o lançamento do programa mais recente provavelmente desencadeará alta, catalisando recuperações de preços de curto prazo. O amplo suporte de mercado pode levar a altcoin a atingir US$ 0,001 antes de subir para uma meta de longo prazo de US$ 0,001.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.