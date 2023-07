Michael Wolf não vê os usuários indo do Twitter para o Threads

A Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) abriu no verde esta manhã após o lançamento do “Threads” – um novo aplicativo que espera rivalizar com o Twitter (leia mais).

Threads é realmente o assassino do Twitter?

A multinacional quer oferecer uma alternativa aos usuários do Twitter que não estão totalmente satisfeitos com ele sob o comando de Elon Musk.

Mas Michael Wolf – o executivo-chefe da Activate está convencido de que é improvável que o novo aplicativo prejudique materialmente o Twitter. Explicando o porquê em uma entrevista à CNBC na noite passada, ele disse:

Eles precisam convencer os influenciadores que são 10% da base de usuários do Twitter e respondem por 90% de todos os tweets. Essas pessoas não estão se movendo tão rapidamente. Então, não vejo usuários indo do Twitter para o Threads.

Wolf espera que “Threads” seja uma plataforma social que simplesmente coexista com o Twitter, já que os dois têm casos de uso diferentes.

Jim Cramer espera que o Twitter perca

Por outro lado, porém, o famoso investidor Jim Cramer espera que o Threads dê ao Twitter uma corrida pelo seu dinheiro. Esta manhã em “ Squawk on the Street ”, ele disse:

Acho que o Twitter vai perder aqui. O que quer que o Twitter possa fazer, Zuckerberg pode fazer melhor. Ele está no negócio para vencer. O Threads é fácil de usar, é amigável e as pessoas estão dizendo coisas legais.

Vale lembrar que o Threads já ultrapassou 15 milhões de cadastros em 12 horas de seu lançamento.

O aplicativo focado em texto está disponível em mais de 100 países, mas não na UE e na Irlanda, onde a Meta Platforms decidiu contra o lançamento devido a questões regulatórias. Atualmente, o estoque de meta está em alta de 135% em relação ao início do ano.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.