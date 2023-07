O CEO da BlackRock, Larry Finks, faz comentários pró-cripto em meio à corrida do Bitcoin ETF

A BlackRock dominou as atualizações de criptomoedas desde que a Invezz.com anunciou seu aplicativo Spot Bitcoin ETF em 15 de junho, atraindo muitas empresas a seguir o exemplo.

Enquanto várias empresas renomadas se juntam à corrida, o chefe da BlackRock, Larry Fink, revelou sua postura pró-cripto durante sua última entrevista com a Fox Business. Fink acredita que o Bitcoin (BTC) é um ativo internacional, chamando-o de ouro digital.

BlackRock CEO is now the Chief Marketing Officer of Bitcoin 🤯 pic.twitter.com/TSJlxJjjqx — Pomp 🌪 (@APompliano) July 5, 2023

BlackRock para democratizar as criptomoedas

O CEO da BlackRock disse ao apresentador da Fox Business, Charles Gasparino, que sua empresa democratizará as criptomoedas e o Bitcoin. O chefe acrescentou que a empresa procura tornar mais barato e mais fácil interagir com ativos digitais.

Fink acrescentou que o Bitcoin poderia transformar as finanças por meio da tokenização de ativos e títulos. Além disso, ele descreveu a maior criptomoeda por capitalização de mercado como uma proteção contra a inflação.

Larry promete trabalhar com reguladores

Os reguladores ainda não aprovaram um fundo negociado em bolsa de Bitcoin à vista. Recentemente, a Comissão de Valores Mobiliários rejeitou o pedido de ETF, considerando-os inadequados.

No entanto, as notícias do Invezz.com mostram que o principal gestor de ativos do mundo reapresentou seu pedido de fundo de comércio de câmbio BTC depois que a SEC considerou os últimos registros de ETF inadequados. No entanto, Larry Fink acrescentou que a BlackRock estava cooperando com os vigilantes dos Estados Unidos para explorar as oportunidades que o Bitcoin e o amplo mercado exibem.

Fink acredita que a SEC deve considerar os aplicativos ETF como uma opção para democratizar as criptomoedas.

