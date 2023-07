O índice Hang Seng caiu mais de 3% na quinta-feira, uma vez que as preocupações com a economia chinesa e o Federal Reserve continuaram. O índice, que acompanha as maiores empresas de primeira linha na China e em Hong Kong, recuou para H$ 18.562, o ponto mais baixo desde 1º de junho.

Reserva Federal aumenta

O índice Hang Seng e outros índices globais recuaram modestamente com a reação dos investidores às últimas atas do Fed. Essas atas revelaram que todos os funcionários do Fed acreditam que os EUA precisam de aumentos de juros mais graduais nos próximos meses.

As autoridades acreditam que a inflação continua teimosamente alta, apesar de ter caído para 4% em maio deste ano. Os núcleos de inflação e o índice de consumo pessoal, por outro lado, caíram em ritmo menor do que o esperado.

As ações do Fed são importantes para as ações de Hong Kong por causa da paridade do dólar HKD. Como resultado, as autoridades monetárias de Hong Kong sempre aumentam as taxas de juros quando o Fed o faz e vice-versa.

O índice Hang Seng também recuou devido à desaceleração da economia chinesa. Dados publicados nesta semana mostraram que os setores de manufatura e serviços estavam se recuperando em um ritmo mais lento do que o esperado. Conforme escrevemos aqui, o índice PMI de serviços caiu para o menor nível em seis meses em junho.

Todos os índices Hang Seng estavam no vermelho na quinta-feira. O preço das ações da JD Health liderou a queda, caindo mais de 5,38%. Foi seguido pelas ações da Alibaba Health Information, que caíram mais de 5,30%. Os produtos ENN Energy, Sands China, Budweiser e ANTA Sports também caíram mais de 4%.

Outros constituintes notáveis do Hang Seng, como Alibaba, HSBC, Baidu e as ações do Hang Seng Bank caíram mais de 3% na quinta-feira.

Análise do índice Hang Seng

O índice Hang Seng esteve sob intensa pressão nos últimos dias. Ele se moveu para o ponto médio do canal descendente. Também caiu abaixo das médias móveis de 25 e 50 períodos e do nível de suporte crucial em US$ 18.794, o ponto mais baixo em 26 de junho.

Portanto, o índice Hang Seng provavelmente continuará caindo, já que os vendedores visam o lado inferior do canal descendente em US$ 18.100. Essa visão se tornará inválida se o preço subir acima do ponto de resistência principal em US$ 18.795.